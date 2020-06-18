柯震東和林依晨主演的《打噴嚏》完成6年後，即將在7月15日上映，柯震東在片中因為林依晨喜歡勇敢的男生而去參加拳擊賽，他說現實生活中，也會為心儀的女生做改變，被問改變最大的一次，「一兩年間，每天晚上都乖乖待在家，到哪裡都帶著她」，兩人有沒有好結果？他苦笑說：「沒有啊，女生開心是開心，反正就回憶啦！」

柯震東說自己日前邀林依晨搶先看《打噴嚏》，看完發覺她和6年前完全沒變，依然年輕，柯震東則說自己看片看到哭，對於片中「不倒俠」不怕挫折、跌倒再站起來的故事深深感動，「每次看，哭的點都不一樣」。柯震東在片中不斷挨揍，坦言拍完至今耳朵上都留有舊傷，「那叫拳擊耳，俗稱菜花瘤，跟菜花無關啦，是拳擊手的通病。」

柯震東說自己是個樂觀的人，無論遇到什麼挫折都要繼續拍電影。（石智中攝）

林依晨雖嘟嘴抱怨老公是「工作狂」，仍甜讚他是個勇敢的人，「他敢跟公眾人物交往就很勇敢啊」，她說：「結婚前，他為了確認交往，兩天一夜來回臺灣洛杉磯，沒過夜就回去，只為讓我媽答應，被愛情沖昏頭！」林依晨說自己也是勇敢的人，打蟑螂、修燈泡都自己來，一旁的柯震東則一臉驚恐：「我超怕蟑螂！」林依晨和老公因疫情分隔兩地，4個月沒見，林依晨表示《打噴嚏》是她所有作品中老公最期待的一部，被問到小倆口努力造人有沒有喜訊，她坦言還在努力，「就順其自然！」

片中柯震東為贏得林依晨芳心不達目的不罷休，現實生活中，林依晨則說自己不達目標絕不放棄的是「轉型」，「我一直想轉型，滿辛苦的，出道的前面10年，因為自己娃娃臉，又減肥不成功，一直都演年齡小的傻白甜角色，接拍的也都是同類型的片子，真的是永無止境的迴圈，看不到未來。」林依晨說：「想要轉型成複雜一點的角色，不要是青春偶像劇一昧的正向陽光積極到頂，希望演年齡跨度大，10幾歲演到40歲的角色。」被問柯震東有否可能再度和林依晨合作，柯震東說：「公司剛成立，資金上可能....」林依晨馬上接話：「我不計酬勞，還笑虧「他對姊姊們很有經驗啦！」

林依晨積極尋求「轉型」，希望不要被過往的角色匡限住。（石智中攝）

《打噴嚏》電影中有非典型「超級英雄」，柯震東被問到心目中的英雄，表示是家人，談到柯爸爸對兒子在影劇圈的支持，永遠力挺當兒子後盾，柯震東笑說：「他比我還愛演，每次看我在看劇本，就問我有沒有他可以演的，我跟他說每個人都有天命，還跟他說他越演越退步！不要鬧了！」言談中流露出父子無話不談的好感情。

柯震東坦言自己因為兩三年前沒戲可以演，才意識到最愛的是電影，「那時候沒得拍了，就會憂鬱，一直想要拍，開始知道珍惜」，他說自己不會害怕網友的酸言酸語，「就努力演戲，希望演技上獲得大家的認同肯定。」

(中時 )