常玉為《綠色背景四裸女》另畫有兩幅構圖相近作品為初稿。（香港蘇富比提供）

新冠肺炎疫情在港、台已趨緩，香港蘇富比也看好亞洲市場，7月的現代藝術晚拍，將由朱德群《自然頌》與常玉《綠色背景四裸女》與兩幅作品雙璧領銜，蘇富比現代亞洲藝術部主管張嘉珍表示，今年是首位華裔法蘭西藝術院士朱德群誕辰百周年紀念，推出《自然頌》亦是向大師致敬。

《自然頌》是朱德群畢生唯一一幅五聯屏油畫，也是私人收藏尺幅最宏大之作，創作於1983至1984年，正是朱德群重回兩岸三地之際，1987年他在台北歷史博物館舉行大型回顧展時，《自然頌》即為該次展覽畫冊的封面及封底，而當時的展也有著他旅法32年後正式回歸華人社會的標誌意義，因此《自然頌》也有著重要象徵意義。

2010年朱德群90大壽時在北京中國美術館舉行的大型回顧展，《自然頌》仍是作為重點展品亦為該次畫冊封面，足見此作受朱德群的重視。朱德群夫人董景昭曾表示，此作以五聯屏方式現，是呼應中國「五行」觀念；以深邃的綠色主調頌讚自然，則是致敬貝多芬第九交響樂《歡樂頌》，也藉此抒發朱德群重遊故國的激情與靈感。

常玉的《曲腿裸女》去年曾以1.98億港元（約7.74億元台幣）刷新藝術家拍賣紀錄，常玉於50至60年代，在創作主題上自我突破，裸女題材成為此創作時期中倍受討論與關注的部份。《綠色背景四裸女》應是他唯一以相近構圖創作3次而誕生的作品，同時期他還創作了畫面相近而尺幅較小的《裸女與高跟鞋》和《四裸女》，蘇富比表示，常玉是有意以此兩幅作品作為《綠色背景四裸女》的初稿。

《綠色背景四裸女》畫面呈現四位裸女，呼應「四大美人」概念，俯臥四位裸女，她們姿態、髮色、臉容各有不同，或枕臂養神、或細語交談、或手支香腮，赤裸身體倘佯於抽象綠色背景，反映戰後萬物甦生的社會面貌；裸女自由的身體語言，也宣示戰後女性的解放；畫面鳥瞰裸女複疊起伏的身體曲線，亦可見中國山水結構。

(旺報 )