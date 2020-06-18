台電南投區處舉辦「南投縣再生能源發展座談會」暨「再生能源面面觀專題演講」。（台電南投區營業處提供／陳淑芬台中傳真）

台電南投區處18日舉辦「南投縣再生能源發展座談會」，南投縣府建設處產業發展科長張賢源表示，縣府執行「綠能屋頂全民參與推動計畫」，第一階段盤點計有159處有意願參與的潛在案場，大部分位於埔里、魚池、南投及草屯等地區，希望在110年達到設置千戶與裝置容量6 MW的雙目標。

台電南投區處舉辦「南投縣再生能源發展座談會」暨「再生能源面面觀專題演講」，會中邀請縣府、太陽光電發電系統同業公會、光電業者、彰師大電機系教授郭宗益及台電人員共約70人參加，產官學界針對南投縣再生能源發展提出建言。

台電南投區處處長李宣昌表示，太陽光電發電系統完成併聯容量，107年度計165件21.95MW、108年度計157件24.38MW、109年截至5月底止計71件13.46MW，由政府、業者及台電共同推動下，太陽光電已併聯容量逐年增加。

張賢源表示，縣府擔任執行「綠能屋頂全民參與推動計畫」平台，引導及形成規模經濟，並透過費率加成來提高誘因及參與意願，期盼台電能與縣府及業者共同積極努力推動下，希望在110年達成1000戶與裝置容量6 MW的目標。

太陽光電發電系統同業公會首席副理事長廖禎松說，再生能源設置案經由縣府、業者及台電等面對面溝通交流，從申請、審核、簽約、外線施工、併聯躉售及檢驗裝表接電等多元構面合作共創三贏。

教授郭宗益指出，台灣再生能源應用已有新技術發展，除地水火風、生質能及太陽能等既有再生能源外，儲能系統亦可能是未來發展趨勢，但不論何種型態的發電系統，都需要台電穩定供應電力。

(中時 )