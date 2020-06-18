荔枝椿象是荔枝與龍眼的重大害蟲，也常棲息在臺灣欒樹，分泌腐蝕性臭液可灼傷人體，造成民眾恐慌與不便。為減少荔枝椿象危害並兼顧安全農業，農委會臺中區農業改良場首度發表「淡紫菌TCTeb01菌株」，該菌株自2018年成功自田間分離，經測試證實淡紫菌對荔枝椿象成蟲可達80％以上的致死率，防治效果優異。目前淡紫菌TCTeb01-荔枝椿象的魔鬼剋星，已通過初步動物毒理測試，具動物安全性，可望成為綜合防治關鍵新利器，減少化學農藥施用。

臺中農改場表示，淡紫菌TCTeb01是一種蟲生真菌，可感染並造成荔枝椿象死亡。經過溫室與田間試驗，證實噴施淡紫菌TCTeb01後第14天，荔枝椿象成蟲即出現死亡現象，於第28天死亡率達80％以上。該場進一步說明，淡紫菌TCTeb01對荔枝椿象成蟲與若蟲都具有防治力，施用時機不受限於生長階段，全年皆可使用；此外，受感染的荔枝椿象蟲體上所產生的菌絲與孢子，可再經由風雨等媒介傳播，進而感染其他蟲體，防治效果得以延續。

臺中農改場指出，由於許多害蟲對於化學藥劑已有抗藥性，且化學藥劑僅能毒殺接觸到藥劑的蟲體，不僅對環境不友善且效益不廣；相對地，使用蟲生真菌來防治害蟲，害蟲不會產生抗藥性，且對非目標的生物沒有毒害。蟲生真菌防治技術具備多種優勢，也因此逐漸成為目前國際發展潮流，如美國、南非、荷蘭及歐洲部分國家皆有相關商品，對於田間害蟲及溫室小型害蟲頗具防治成效。

臺中農改場對淡紫菌的潛力寄予厚望，強調目前淡紫菌TCTeb01菌株已完成初步動物毒理測試，對大鼠不具毒性與致病性，是可持續安心應用於荔枝椿象的有益微生物。相較於以荔枝椿象卵為主要防治標的，並在春季繁殖盛期進行施用的平腹小蜂，淡紫菌防治標的為若蟲與成蟲，全年皆可施用，兩種防治技術將可互補，達到更佳的防治效果。臺中農改場最後表示，後續將進一步規劃菌種專利及量產測試，以加速淡紫菌微生物農藥商品化，期達到提升荔枝椿象防治效率、提供農民非化學農藥防治新選擇、確保荔枝與龍眼產業發展的三贏局面，並符合農藥減量的政策目標。

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