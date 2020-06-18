桃園市長鄭文燦今（18）日午間前往中壢區海豐海鮮餐廳，出席「就業好出鹿．遇見薪幸福」青年亮點場聯合徵才活動。鄭市長表示，桃園是全台灣擁有最多高科技產業、製造業及服務業等投資的地方，疫情過後，市府將積極拚經濟，幫助青年找到優質工作，相信桃園的失業率可維持穩定；市府就服處於6月18日至6月20日，連續3天辦理青年專場大型徵才活動，今天共有40家廠商，釋出超過1,600個優質職缺，鄭市長期許青年朋友能適才適所，找到符合興趣且有發展性的工作，市府也將提供青年夥伴走入職場第一哩路最溫暖、堅定的支持。

鄭文燦說，中央針對應屆畢業青年推出「青年就業獎勵計畫」，符合資格者只要連續受僱於同一雇主，滿90日，一次發給2萬元就業獎勵，滿180日再加發1萬元，合計最高發給3萬元補助，同時，桃園也持續推動「青年安薪讚、就業大滿貫」獎勵措施，未滿30歲設籍桃園的待業青年，只要受僱於同一事業單位滿6個月，最高可獲補助2萬1,000元，就服處將針對申請者條件，擇優選擇適用的獎勵方案。

鄭文燦提到，許多大專院校因應防疫取消舉辦大型就業博覽會，外界也擔憂疫情衝擊應屆畢業生的就業市場，並關注國內失業率變化；如今疫情趨緩，市府就服處利用餐廳、旅館等場地，舉辦多場青年專場徵才活動，今天包含義美食品、永豐餘、宏致電子、華信光電等知名廠商，釋出超過1,600個優質職缺，薪資福利待遇也有一定水準；鄭市長勉勵正在求職的青年朋友，走入職場是人生的挑戰，選擇有發展性的工作，可以為人生帶來成就感，正所謂「良禽擇木而居」，他建議求職者可以多多比較，找到適合自己的工作，讓未來人生道路更平坦、更光明。

就服處長劉玉儀表示，「青年就業獎勵計畫」去年媒合效益達9,371人次，今年則配合勞動部調漲基本工資，全面提高媒合職缺薪資到2萬7,000元以上，提升青年就業薪資；為提供青年就業更多元選擇，就服處於6月18至6月20日，連續3天辦理青年專場大型徵才活動，歡迎求職民眾踴躍參與。

(工商 )