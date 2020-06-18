台新金控若想再併購新的子公司或增加投資，金管會給二條路。新任銀行局長莊琇媛18日直言台新金與其他金控相比，「資本結構稍嫌弱一點」，影響併購或投資能力，台新金不能總是以彰銀為理由，可以考慮處份彰銀或現金增資。

台新金與彰銀問題糾纏多年，新任金管會主委黃天牧被問及此爭議時表示，金管會主委「應是沒有看法」，因為這是財政部公股管理的政策，金管會就是一致性監理原則。

但被問及台新金若一直「咬著」彰銀不放，又無法將彰銀納為金控子公司，是否就會影響台新金併購新子公或轉投資？莊琇媛回答「確實啦」。

莊琇媛指出，台新金確實持有彰銀，就在其資產負債表內，所以台新金每次在併購或增加投資時，不可能將彰銀刪掉不去看，這也就是每次台新金要併購或增加投資時，金管會都會要求台新金提出妥適的資本規劃，「不見得完全就是增資，包括將來對彰銀的看法」。

莊琇媛表示，這不是逼台新金要提出彰銀的解決方案，因為這牽涉財政部及台新金當年契約問題，但金管會在監理考量時，每次台新金作資本規劃，相對其他金控，台新金的資本結構稍嫌弱一點，只要銀行局討論此問題時，台新金都會把彰銀問題提出來。

但金管會認為台新金不能一直以彰銀為理由，持續資本弱化。莊琇媛說，台新金不能說彰銀造成他多大負擔，也要考慮這幾年從彰銀拿了很多股利收入，彰銀就是已在帳上，若台新金要作併購或增資時，發現資本結構不夠時，可多方考量，包括如何處份彰銀或打算作如何的現金增資，這些都是可以考量的面向。

(工商 )