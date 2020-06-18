曾國城2004年上《康熙來了》時清瘦模樣。公視提供

公視《一字千金 鬥字英雄會》醫藥記者洪素卿以「台灣職業傷害的最佳代言人」狂虧主持人好友曾國城的身材走樣，而與她搭檔的隊友狄志為則頻頻出包，被封為「最佳豬隊友」！

洪素卿說有天看到《康熙來了》的訪問，她懷疑畫面裡纖瘦的人真的是曾國城嗎？洪素卿補一刀：「人家是天增歲月人增壽，你怎麼年年都長肉？」引起全場哄堂大笑，曾國城自我解嘲：「一年只胖一公斤，這其實已經算是自愛的了！」

參賽者挑戰四關，分別是『加油添醋』、『缺一不可』、『成雙成對』、『文字五子棋』四關，採淘汰制。在第一關『加油添醋』，第一位參賽者依題目增加部件寫出衍伸字，再換第二位參賽者根據第一位寫的字再增加部件寫出新的字。在四題中，前兩題「欠」與「卜」字，就發生「顧此失彼」的慘況，狄志為只顧著寫自己的答案，或是為了想讓搭檔洪素卿好寫答案卻寫不完整，讓洪素卿束手無策，狄志為被封為「最佳豬隊友」戰況也十分危急。

(中時 )