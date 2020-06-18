大樹區溪埔國小畢業生，在佛陀紀念館禮敬大廳表演獨輪車畢業快閃，希望在畢業前留下美好的回憶。（林雅惠攝）

高雄市大樹區溪埔國小為讓75屆畢業生留下美好回憶，18日在佛陀紀念館禮敬大廳表演獨輪車畢業快閃，學生們不僅在畢業前展演特技，也將努力練習的成果，在開放空間完整呈現。

校方表示，溪埔國小學生平時獨輪車社區路騎訓練，都是利用課餘努力練習，此次獨輪車隊的畢業生騎獨輪車到佛陀紀念館，志工團隊和老師陪騎維護學生安全，雖然天氣炎熱，一路上大家勇往直前，汗如雨下不怕困難。

在家長會長和志工的幫忙交通維護及冷飲補給下，學生們順利平安到達佛陀紀念館，獨輪車隊雖然累了仍然打起精神表演團體花式及雙人花式，技巧純熟，令人喝采。

另鼓隊學生呈現開路鼓、宋江陣、醒獅鑼鼓、果敢一擊、大破連環等五個曲目，士氣高昂相當精采。

佛陀紀念館館長如常法師說，這是佛光山文教基金會捐贈鼓具後的第一次晚整的表演，學生展現三好、四給的精神，別具意義。

溪埔國小校長洪婉茹表示，很感謝佛光山佛陀紀念館給學生一個對外展演的舞台，每一位畢業生將留下美好而難忘的回憶。

畢業生林曉涵說，雖然平時練習很辛苦，但可以表演給大家看，覺得很有成就感，也非常開心，這將是她國小階段最好的回憶之一。

(中時 )