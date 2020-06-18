陸委會今公布援港專案，民進黨副秘書長林飛帆今在臉書表示，在既有法規與延續過去援助工作的基礎，這個援港專案，「即刻啟動」，由政府主導；走到這個階段相當不容易，也應該要感謝很多人。

他說，從去年六月香港爆發反送中運動到現在，無論是民間、到執政黨，還是政府，都有許多朋友一起投入協助香港手足的工作。這也是過去一段時間，他一直心繫的工作。

他指出，這段時間，台灣一直提供許多來台港人實質與必要的協助，民間也承接許多重擔，而陸委會的同仁，特別是邱垂正副主委，也幾乎日以繼夜的溝通協調，為了讓這個機制更完善。

他說，陸委會剛剛公佈了「＃香港人道援助關懷行動專案」的具體措施，並將由陸委會法人「策進會」來成立「＃臺港服務交流辦公室」提供香港朋友必要的諮詢、援助及照顧服務。

他指出，在既有法規與延續過去援助工作的基礎，這個援港專案，「即刻啟動」，由政府主導。

他說，稍早，他也跟先前一直協助我們完善援助港人工作的朋友們和在香港的朋友通話，感謝他們。接下來，在黨內，依舊會持續關注香港情勢，透過黨的平台，持續與民間的朋友保持討論，盡其所能。撐香港，「做跟說都重要」！

他表示，對於中國持續打壓香港民主，表達嚴正態度是民進黨一貫的立場，從不會為北京緩頰，或找藉口。對於港人的實質協助，民進黨也一直不斷在努力，讓這個工作更完善。

他說，未來，隨著香港情勢的變化，包括今天中國人大常委會正式將「港版國安法」排入審議，民進黨還有更多工作要做。在黨內，由他主責的「香港情勢因應小組」會持續關注情勢，保持民間及執政團隊的溝通協力，支持在香港的朋友。

(中時 )