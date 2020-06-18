國立國父紀念館長梁永斐當場分享其畫作衍生「獨一無二」的文創品。（張妍溱攝）

國立國父紀念館長梁永斐，擅長書藝，為激勵藝術學習風氣，18日到台中市參加國立中興大學EMBA企業領袖學習講座，梁永斐現場分享，創作從傳統到行運到繽紛到無界，是有層次、甚至「無法無天」，非框架侷限，以中國書法結合西方畫，當代藝術講究「中西融合」才能跟國際接軌。

梁永斐表示，當初寫書法，字體只是創作元素之一，中國書畫都是黑白，若融入西方藝術史，像是梵谷、米羅、畢卡索等西方繪畫風格，再結合水墨畫、書法，使其「字中有字、字中有畫、畫中有字、字畫有境界」，發展出不一樣的風格。

「先書後畫、用心不嫌晚！」梁永斐說，從8歲開始學習書法，但看過油墨畫、水墨畫展，後來激發他想將中西書藝結合的靈感，於是50歲開始著手繪畫；他覺得藝術家要跟萬物要有所「感應」，從小常接觸大自然，才能化成畫面來創作，這很重要。

梁永斐指出，創作1600件作品，展出「日月有情」系列展，就是他「感應」大自然的作品，小時候到長大對屏東大武山的「感應」，在豐收季節裡，大家在三合院月圓歡慶，爸爸跟親友唱起客家豐收的山歌，畫作展現月亮跟太陽，象徵圓滿豐收；畫到忘我境界，梁永斐預告明年4月有6個系列作品將在台中展出，請愛好藝文的人士，拭目以待。

(中時 )