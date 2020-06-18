端午節前夕，高市正修科技大學18日在林園聖帝殿舉辦「午月節、艾厝邊」端午傳粽情、健康呷百二活動，師生準備超過1000顆粽子分送社區獨居及行動不便長輩，讓他們提前感受濃濃過節氣氛。

正修科大連續3年在林園地區舉辦端午送暖活動，在校長龔瑞璋的帶領下，師生與高雄市林園區聖帝殿再次合辦 「午月節、艾厝邊」端午傳粽情、健康呷百二活動。

正修科大表示，取名「午月節·艾厝邊」主要在於「午月節」是端午節的俗稱，「艾」是艾草，寓意身體勇健，「厝」指的是龔厝里，「邊」則是林園舊地名林仔邊的縮寫。

活動在正修科大校長龔瑞璋與地方人士共同參拜聖帝殿關聖帝君及元極舞、國標舞表演後揭開序幕，現場並由地方耆老與正修科大餐飲系師生帶領社區居民包粽子，校長龔瑞璋也當場包起粽子來了，捲粽葉、上糯米，動手自己來，頗有總鋪師架勢，現場氣氛熱絡。

協辦單位林園區聖帝殿總幹事龔清陽表示，正修每年都來社區辦端午節活動，讓社區弱勢居民感受到大學師生的溫暖，實在非常有心。

(中時 )