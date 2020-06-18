鄒承恩、阿沁、Paul夫妻檔上年代MUCH《聽媽媽的話》把秘密攤在陽光下。年代提供

年代MUCH《聽媽媽的話》本集突擊來賓手機，邀請鄒承恩、阿沁、Paul三對夫妻檔來開誠佈公，把手機裡的秘密攤在陽光下！鄒承恩只用微信和老婆聯絡，他解釋因為自己很少用Line，沒想到一查Line訊息，鄒承恩竟然私約女生看電影，愛寶當場哽咽！ 鄒承恩解釋對方是之前合作對象，且身為演員約同業一起看電影是正常的事情，愛寶才釋懷。

輪到Paul被檢查手機，一打開IG搜尋推薦，全是正妹修長美腿照，照片養眼程度讓老婆不可置信，大罵：「你真的很誇張！」。小禎靈機一動，教老婆們如何檢查手機定位系統，咪咪直接指定，檢查某天夫妻大吵後的定位路徑，發現Paul消失的3小時只有8分鐘在走路，剩下的時間在幹嘛，完全交代不清，讓咪咪超火大！Paul最後才想到自己只是去按摩。小禎隨機點開Paul的搜尋引擎，第一個紀錄就是「Paul和咪咪」小禎大喊：「有人搜尋自己的嗎？」現場來賓笑翻。

查定位系統實在太過癮，阿沁才剛上台，來賓起鬨要花花查阿沁定位系統，害阿沁整場不敢直視花花眼睛，還好阿沁幾乎都是去工作。Paul不甘心要求反查咪咪手機，竟發現咪咪加入買名牌包的群組，助理主持人大飛忍不住揶揄：「Paul只是消失3小時，咪咪卻消失Paul很多錢！」現場爆笑連連。本集將於6月20日晚間9點在年代MUCH台38頻道。

(中時 )