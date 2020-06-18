「原住民YES！假日市集」每月第三週六、日將於高雄市中央公園商圈登場，現場除提供原鄉美食、部落文創、原民農特產外，還有原民音樂展演，讓市民朋友可以在城裡遇見原鄉好味道，聆聽原民好聲音。

為了推廣原鄉美食、原住民農特產及部落手創作品，整合高雄市原住民產業資源，增加原住民族商品能見度，及經濟發展，高雄市政府原住民事務委員會特別規劃「原住民YES！假日市集」活動，未來每月第三週六、日將定期定點舉辦假日市集活動。

高雄市原住民事務委員會表示，假日市集活動以打造屬於高雄在地的原住民產業交流及行銷平台，期能為高雄市原民產業奠定基礎。

市集展售品項也相當多元，6月活動將於6月20、21日於高雄市中央公園商圈玉竹二街登場，將由部落族人親臨現場直接銷售自產農產品及特色商品，增進社會大眾對原住民文化豐富性及多元性之認識。

活動現場安排有打卡兌換消費抵用券50元，及有獎徵答互動大比拚享抵用券100元，數量有限，換完為止，歡迎民眾踴躍前往參與。

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