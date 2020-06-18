南台灣的陽光與堅持，孕育出專屬屏東的好味道，以各式美食、多元物產聞名及人氣伴手禮名店征服消費者的味蕾，今年更首次進駐漢神巨蛋購物廣場8樓活動會館，邀請民眾來場Buy味饗宴。

活動中屏東縣長潘孟安特別帶領縣府團隊親臨記者會現場進行剪綵開幕儀式，並於現場行銷推廣各式美味的物產，期待民眾藉由這場展售會認識屏東的優質農特產。

近年來屏東以超級南設計節、台灣燈會在屏東及各種觀光文化景點，紛紛打破大家對屏東的既有印象，縣長也說「你以為屏東只有這樣嗎？屏東和你想得不一樣了！」邀請民眾體驗屏東的百款熱情與驕傲！

屏東多樣化的美食伴手禮及天然觀光資源更是享譽四方，因此吸引全國各地觀光消費者。「屏東Buy味饗好禮」物產展首次登場於漢神巨蛋，吸引眾多美食饕客前往，十二天的展期彙集屏東33間優質商家共同參與。包含「嚴選伴手禮」、「特色老店」及「優質農產」，不論東寶黑豬肉、檸檬大叔、可可雅米巧克力工坊、長安製麵、米發發甜酒釀等特色伴手禮，或海鮮加工品及南方琉璃飾品等應有盡有，民眾無需為了美食到處奔波，只要來到漢神巨蛋購物廣場即可體驗國境之南的道地好物及好味道。

展售現場除了特色農產美食產品之外，另有限時限量的特賣商品及消費滿額贈優惠活動，當日於屏東物產展消費累計滿500元以上，即可憑發票兌換夾夾樂乙次。另外還可參加花布香包及平安結手作課程，結合了客家文化及原民風情，讓顧客不用到當地就能體驗到一趟文化之旅。不論是看熱鬧、看門道，吃美食、拿好康，通通都在6/18（四）～6/29（一）「屏東Buy味饗好禮」物產展，有興趣的消費者不妨親朋好友一起至漢神巨蛋，走一趟豐富、充實又有趣的屏東美食之旅！

(工商 )