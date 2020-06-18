因應旅客搭乘需求逐日增加，台灣高鐵（2633）持續進行班表滾動檢討，公司表示，自6月30日起針對旅運需求較多時段，再增開12班次列車，每周發車總班次將達961班。

台灣高鐵先前因受COVID-19（新冠肺炎）疫情嚴重衝擊運量，實施「短期調整班表」，每週開行828班次列車。自5月下旬以來，因應疫情趨緩、旅運需求回升，經滾動式檢討後，台灣高鐵持續調增班次，30日起再調增12班次後，每週總班次將達961班，提供更加充足運能。

台灣高鐵提醒，配合防疫新生活運動，旅客進站時仍須配合量測體溫、自備口罩並配戴，進站後若可維持社交距離，得不戴口罩。乘車期間若有飲食需求，可在維持社交距離下或相鄰旅客有戴口罩時飲食，飲食完畢如無法維持社交距離仍須戴口罩。

目前高鐵列車現已提供推車販售、自動販賣機服務及商務車廂熱飲與書報雜誌供應。敬請旅客於車上享用餐食時，留意保持社交距離等相關規定，以維護自身及其他旅客的健康安全。

(工商 )