以8K的立體VR影視技術著稱，於去年金鐘獎一舉拿下「最佳兒童節目獎」、「節目創新獎」兩大殊榮的Funique VR團隊，前年在高雄成立新創公司睿至，並進駐KOSOMOS體感奇點，今年6月起，進一步在高雄市數位內容創意中心（簡稱DAKUO），打造VR直播基地，預估將為高雄創造6,000萬元的產值。

睿至公司執行長鄭卜元18日表示，高雄是全台推動體感計畫最積極的城市，Funique VR團隊自從在高雄成立睿至公司以來，結識許多優質夥伴，深受南部的土地人文所吸引，因此，6月起已正式在DAKUO打造 VR直播基地。

他說，睿至將引進技術團隊與拍攝綠棚，在運動與演唱會等各層面，超前佈署5G VR直播市場、與影視平台，並攜手資策會，灌注技術備援、國際行銷與合作資源，預估將為高雄創造6,000萬元產值。

鄭卜元指出，Funique是全台首創，以VR技術拍攝生態節目的團隊，透過3D立體影像、微觀蟻人視角等技術，讓觀眾彷彿身歷其境，同時也推動VR技術跨足娛樂、教育，甚至醫療等領域應用，未來更將透過睿至公司，把研發中心逐步由北往南移動，援引母公司制度及流程、徵調重要人才，培育高雄在地團隊成長茁壯，拍出更多令人驚奇讚嘆的優質作品。

高雄經發局代理局長王宏榮表示，高市府積極培育數位內容業者，並輔導跨領域合作，透過KOSMOS體感奇點和DAKUO共創基地，提供友善創業環境與資源串聯，並定期舉辦人才交流、社群聚會、創業輔導講座、國際產業交流等，讓新創團隊提升專業知能、碰撞出創新應用，並找到合適的資源與夥伴，再輔以技術服務與市場介接，讓產品更能與符合市場需求、貼近消費者期待。

(工商 )