陸委會18日公布「香港人道援助關懷行動專案」，並成立台港服務交流辦公室，於7月1日正式營運。陸委會主委陳明通指出，此專案政府以更宏觀角度評估之後決定擴大，辦公室將成立強化港人來台服務專案、援助關懷專案及跨國企業及國際法人團體來台專案三大管理組。

大陸通過港版國安法引發香港社會二次動盪，陸委會日前提出將研擬人道援助關懷行動方案，不過今公布的專案中除原本關懷專案外，增加強化港人來台服務專案及跨國企業及國際法人團體來台專案。陳明通解釋，考量香港情勢變化，當地產業部分人才、企業想來台，因此政府更宏觀的考量後擴大專案。

陳明通表示，專案目標是對於進入台灣、有需要協助之港人，提供親切、便捷之諮詢服務，並進一步完善各項協處工作，以展現政府照顧港人之決心不變，並協助在港資金及專業人才轉進台灣，參與台灣經濟發展。同時對符合港澳條例第18條情形的港人，建立專案處理機制，並協助提供基本的生活照顧。

據陳明通報告，台港服務交流辦公室將有諮詢服務組、專案管理組及行政庶務組。諮詢服務組將提供港人全程專責客製化的「就學就業專案諮詢」、「投資創業專案諮詢」、「移民定居專案諮詢」及「其他諮詢」。該組將與相關機關建立聯繫及轉介窗口，確保一條龍式服務，並盡速回復查詢及處理情形。

專案組方面，強化港人來台服務專案，將由專責人員負責港人在台投資、創業、專才、就業、就學之專案管理。且將整合民間力量並協調相關機關，主動關心港人在台就學、就業及生活情形。

跨國企業及國際法人團體來台專案是針對在港跨國企業（陸資除外）來台，協調由經濟部「投資台灣事務所」，提供專人、專案、客製化服務，協助適用相關優惠，並定期召開專案會議協處，以利盡速在台營運。

同時，對有意願移轉來台之在港非政府組織等國際法人團體，指派專人提供客製化服務，包括法規諮詢、協調相關機關提供行政便利及工作人員申請聘僱許可等協助。

而備受台灣社會關注的援助關懷專案，提到進入台灣之香港居民，有港澳條例第18條情形，在評估做出適當決定後報請行政院專案處理。同時照顧其在台生活、提供法律諮詢；經許可在台停留或居留者，將進一步輔導其在台就學、就業。

(工商 )