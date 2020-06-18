在4月時有日本媒體報導，中國大陸沿岸11個省市內的蝦養殖場發現，「十足目虹彩病毒」（DIV1）這種病毒是種傳染性極高的病毒，推測是藉由水當做傳染媒介，大多在甲殼類動物之間傳染，但爆發原因目前仍不清楚，也沒有特效藥能夠針對，而現在卻發現這種病毒已經入侵台灣。

17日時，農委會副主委黃金城則說，該病毒有高死亡率特性，所以只要沒有傳出大規模死亡事件，應該不會在台灣擴散，而此種病毒並不會傳人，只要避免生食是不會有太大問題。

（圖／高雄市動保處提供）

至17日為止，總計採樣25間養殖場，其中12場驗出十足目虹彩病毒，目前已經清除、銷毀，共清除11099.724台斤成蝦，和2973102尾蝦苗，損失相當慘重，而漁業署表示螯蝦成蝦補償每台斤240元，蝦苗每尾1元。

究竟該病毒是如何在台灣境內開始傳播，黃金城對此表示，目前推斷應是先由螯蝦感染，循環一陣子過後傳染開來，而螯蝦已經10幾年都沒有進口，究竟病毒是如何帶進台灣非常難以追蹤。

而家畜衛生試驗所生物研究組長涂堅，目前台灣所驗出的病毒基因序列，和中國大陸上傳到基因庫的序列相同，不過目前只有中國大陸上傳，因此無法斷定病毒來源就是中國大陸。

最後農委會呼籲，請業者務必配合地方動物防疫機關採樣監測，倘拒不配合者，可依違反動物傳染病防治條例第9條規定，並按同條例第45條最高予以裁罰新臺幣15萬元，希望養殖業者加強生物安全管理措施，並落實場區良好日常操作程序，特別是由合法管道取得健康種蝦或種苗，並使用人工飼料或無DIV1餌料，切勿直接引進未經處理的溪水或海水進入蝦池，場內器具須經過澈底消毒方可跨池使用，也應每日自主觀察蝦隻健康情形，如發現有食慾不振或異常死亡等警訊時，應立即通報所在地動物防疫機關，切勿隨意丟棄死蝦

(中時電子報)