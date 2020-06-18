一名楊姓男子與應召女子甜甜（化名）以1500元的價碼進行性交易，沒想到過程中不論甜甜用任何方式助興，楊男還是「不舉」，之後楊男自認性交易未完成，不能算錢，便搶走甜甜錢包內的2200元後逃離現場。楊男遭逮捕後被依強盜罪送辦，判處2年8個月徒刑，全案仍在上訴中。

根據判決，2019年11月23日與應召女甜甜約定性交易，2人談妥一次1500元後，楊男在旅館先付完1500元後開始性交易，過程中甜甜盡力想滿足楊男，沒想到他卻一直不舉，後來楊男主動喊停，自認這樣的性交易不算完成，於是要求甜甜必須歸還剛才支付的費用。

楊男接著未經同意，主動拿起甜甜放在梳妝台的錢包想拿錢，甜甜立刻衝上前阻止並和楊男拉扯，楊男更用枕頭摀住甜甜的臉讓他無法脫困，順利取走皮包內的2200元現金，立即穿回衣服逃離現場。甜甜在與楊男爭鬥過程中，頭部、雙手、右腳都掛彩，情急之下衝出旅館拍下楊男機車車牌號碼到附近警局報案。

楊男到案後坦承犯行，表示雙方已經達成和解，並賠償女方7萬元，法官見他深具悔意也已彌補，高雄地院審結後判他2年8個月徒刑，目前全案仍在上訴中。

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(中時電子報)