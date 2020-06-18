馬沙溝濱海遊憩區端午連假重新開園

炎炎夏日消暑氣，台南海濱又有新亮點！雲嘉南濱海國家風景區管理處斥資逾5000萬整修馬沙溝濱海遊憩區，並由新業者接手，要打造結合露營、水域休閒的海洋休閒運動渡假中心，端午連假將重新開園，18日舉辦記者會行銷，台南市長黃偉哲也到場參與，力邀民眾來感受陽光、沙灘、比基尼的魅力。

雲嘉南濱海國家風景區管理處斥資5000萬元整修馬沙溝濱海遊憩區，由新業者接手，打造結合露營、水域休閒的海洋休閒運動渡假中心，端午連假將重新開園，樂享陽光、沙灘、比基尼。（莊曜聰攝）

沙灘邊堆砌出觀景平台可飽覽海景。(莊曜聰攝)

馬沙溝濱海遊憩區的露營空間寬敞。(莊曜聰攝)

業者引進晚上會發光的星光座椅。(莊曜聰攝)

位於台南市將軍區的馬沙溝濱海遊憩區經過整修，由新業者接手，端午連假將重新開園，18日舉辦記者會行銷，市長黃偉哲（右三）邀民眾一起來玩水消暑。（莊曜聰攝）

位於台南市將軍區的馬沙溝濱海遊憩區，是台南沿海唯一合法的海水浴場，近年則是「一見雙雕」藝術季沙雕的主要場地，每年活動期間都吸引不少人潮，2018年起停止對外開放，雲管處將內部重新規畫，設置露營、烤肉等區域，還有植栽綠美化工程，也讓流失的沙洲休養生息，回復往日景觀。

接手的業者將原地海沙堆砌成觀景平台，讓遊客能飽覽海景，也設置晚間會發光的沙灘躺椅，夜間還能觀星、吹海風，十分浪漫，希望帶動露營風潮，還引進螃蟹船、衝浪、風帆、獨木舟、立槳、水上腳踏車等多項水上遊憩活動，未來將與大專院校產學合作，發展水域訓練場地，並舉辦大型水上運動競賽，目標成為全台最具規模的水上無動力遊憩區。

市長黃偉哲說，台灣四面環海，沒有理由在海洋親水遊戲遊憩區來缺席，馬沙溝在以往就是台南非常夯的海洋遊憩據點，現在重新修繕後開幕，一定能提供觀光客新的感受。

慶祝馬沙溝濱海遊憩區重新營運，開幕當天到7月底，原價150元的門票8折優惠，入園消費均打9折，憑票根還能抽獎，端午連假前3天穿比基尼泳裝可免費入園，雲管處也推出「冰水奇緣海陸雙響泡」活動，有泡泡Party、吃冰大賽、沁涼滿漢全席擊樂團演出等，6月25日端午節當天還有立蛋大賽，300份冰品大放送，相關資訊可上「雲嘉南，好好玩」臉書粉絲專頁查詢。

(中時 )