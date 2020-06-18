F16戰機大雁隊形衝場 日環食當天嘉縣看得到

6月21日夏至當天，將有百年難得一見的天文奇景「日環食」出現，嘉義縣加碼推出空軍秀，當天下午5點日環食過後，將有5台F16戰機以大雁隊形飛過北回歸線太陽館上空，縣府同步推出總獎金超過6萬5000元的攝影比賽，鼓勵攝影好手衝一波！

「F16衝場結合日環食奇觀這輩子僅此一次，歡迎全台攝影好手來嘉！追日、追焦、衝一波！」縣長翁章梁說，只要在活動當天捕捉嘉義縣特色地標結合日環食奇景，7月3日前投稿到嘉義縣文化觀光局，就有機會把獎金帶回家。

文化觀光局許有仁局長表示，水上鄉北回歸線太陽館是全台最佳的觀日地點，錯過這次日環食得再等上195年，這將成為許多人「人生唯一一次」，尤其21日下午5點還有戰機衝場，非常難得。

至於如何拍出日環食美照？文觀局提醒有幾個小技巧要提醒，注意不要直接用單眼相機對準太陽拍攝，會造成相機裡感光元件被燒毀，需搭配使用減光鏡，才能拍到日環食；平常用手機拍照的朋友們也別失望，可將目視用的減光片貼於鏡頭前減光，使用手動模式就能控制對焦（設在無限遠）、固定ISO，再依太陽曝光程度調整適當快門速度，若手機無手動模式功能，可使用曝光補償（調到－的位置）減低太陽過曝。

文觀局說，攝影比賽將在7月中旬進行評選，選出金、銀、銅三獎，各頒發新台幣2萬元、1萬5000元元、1萬元獎金及獎狀，另外挑出20名優選，頒發1000元獎金與獎狀作為獎勵，其中金銀銅得獎者將在7月「2020東石海之夏」活動進行現場頒獎表揚，詳細比賽辦法請上嘉義縣文化觀光局官網查詢。

(中時 )