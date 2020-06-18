美國經濟數據喜出望外，增強了經濟自新冠疫情衰退中「 V」形復甦的可能性，並提振了投資人對股市漲勢的信心。近幾個月股市已經大幅上漲。

花旗集團追蹤經濟數據相對於分析師預期的指數：經濟驚喜指數本月創下紀錄高位，反映出在失業率等重要領域近來出現改善，這協助標普500指數自3月底以來大漲40%。週二該指數跳升1.9%，受惠於5月零售銷售升幅創紀錄。

數據改善及聯準會暗示繼續為支持經濟做好準備，緩解了對於股市漲勢與經濟受疫情重創相背離的擔憂。

OANDA資深市場分析師Edward Moya稱：「(聯準會主席)鮑爾採取的安全網措施短期內不會取消，儘管我們將看到經濟受挫，但股市不大可能持續回落，因為各項刺激措施將支持市場。」

很多投資者懷疑市場反彈趨勢能否進一步延續。最近美國一些州的新冠病例大增，大陸出現新增病例，加劇了圍繞疫情捲土重來的擔憂，而石油等大宗商品需求低迷預示全球經濟增長復甦步伐緩慢。

David Tepper和Stanley Druckenmiller等在美國具有影響力的投資者5月稱市場估值過高，風險回報率高得可怕，Druckenmiller稱V形復甦希望只是「幻象」。

但最近這種疑慮情緒有所降溫，看漲情緒增強。BofA Global Research的調查顯示，認為這輪反彈是熊市反彈且最終將逆轉的基金經理占比6月降至略高於50%，上個月這一比例為高於三分之二。

德意志證券首席分析師Torsten Slok表示：「正面情緒催生正面情緒，大家開始覺得這不是熊市反彈，而是認為這是較長期的漲勢。」

市場漲勢似乎也在吸引場外資金流入。在美銀的調查中，基金經理現金水平錄得逾10年來6月最大降幅，對沖基金淨股票敞口從5月的34%激增至52%。

理柏數據顯示，6月10日止當周，投資者向股票型共同基金淨投入204億美元，為2007年以來最大單周流入規模。

這種漲勢加劇了一些投資者的擔憂，其中包括對股票估值的擔憂。標普500指數遠期本益比現在為22，為20年前互聯網繁榮時期以來最高。

對許多投資者來說，「仍然是又愛又恨，」Themis Trading的交易聯席經理Joe Saluzzi表示，「如果你是基金經理，就必須要待在市場裡，因為你得打敗指標，所以很多經理必須入市，追求績效。」

與此同時，油價與其他一些大宗商品漲勢近幾周已經放緩，引發對於原材料需求疲弱可能表明全球復甦乏力的擔憂。

經濟合作暨發展組織(OECD)預計，如果全球爆發第二波新冠疫情，則全球經濟可能萎縮7.6%。

不過儘管近期市場上漲，仍有跡象顯示投資者依然看多。上周投資者買進標普500指數看漲期權對看跌期權的比率大幅上揚，暗示部分交易商押注市場將持續走升。

(中時電子報)