沙烏地阿拉伯為向中共採購東風-3型導彈，在1990年與我國斷交。圖為東風-41型飛彈。（圖/取自環球網）

沙烏地阿拉伯是我國在中東最堅強盟友，但道義之交不敵國際現實，1980年代兩伊戰爭爆發，沙國為求自保秘密向中共採購中程導彈，在對岸強大的政治及軍事壓力下，我與沙國關係急轉直下，終於在1990年斷交，中東從此成為台灣外交沙漠。諷刺的是，導彈沒有擊垮沙國宿敵以色列、伊朗，反而摧毀我與沙國的邦交。

外交部前部長錢復在新出版的回憶錄回顧這段不堪回首的斷交過程，他在書中表示，沙國當時斥資35億美金向中共採購20枚地對地中程導彈，中共即要求建交，但沙國僅同意互設商務代表處。1990年初，中共長城工業又與沙國密商衛星交易，中共先代為替沙國發射法製衛星，接著又供應沙國五枚衛星、地面追蹤站及相關設施，並代為發射、維護乃至於技術移轉，總價值31億美金。

同年五月波灣風雲再起，阿拉伯國家緊急開會，與會的埃及、阿曼等國都敦促沙國儘速承認中共，雖然我第一時間就獲得情報，並派出與沙國高層有私交的軍方人士前往搶救，仍無力挽回。

大陸與沙國的導彈外交威力驚人，比美昔日小球轉動大球的乒乓外交，對這段既贏面子又贏裡子的重大突破，大陸媒體也津津樂道。

1986年，大陸一座二炮戰略導彈基地迎接了一名神秘人物。這人既不是中共政府官員也不是解放軍將領，而是留著大鬍子，如同電影《阿拉伯的勞倫斯》裏一樣身穿白袍來自沙烏地阿拉伯時任沙國駐美國大使的班達親王。爲何一位中東親王會遠到大陸的解放軍二炮部隊導彈秘密基地？原來班達親王當年對大陸的訪問是爲了達成一件後來改變了中東甚至台灣的一個導彈軍售協議。

班達親王在1986年4月、7月分別對大陸進行了兩次訪問，向陸方提出了購買東風3型中程彈道導彈的意願。東風3導彈射程可達2800公里，升級後甚至可至4000公里。沙國世仇以色列、伊朗均在射程範圍内，而這款導彈最可怕的不在於射程，而是在於其裝載核彈頭的能力。

1988年4月6日，大陸中央電視台突然插播了時任外交部長吳學謙的一則聲明：「應沙烏地阿拉伯國王的要求，我國政府已出售一些非核常規地對地導彈。」這裡指的地對地導彈，就是以上所述的東風3型飛彈。

這種殺傷力强大的中共武器怎會落入沙國手中？爲何沙國會向還沒有建交的大陸購買飛彈？這筆不尋常的交易還是要歸根於當時美蘇冷戰背景下的中東政局以及當時中共外交精算。

當時的沙國身處險境，左右被以色列和伊朗兩個世仇包圍。在沒有具有威懾性武器的情況下，沙國難以確保自身的國家安全。複雜的中東政治局勢迫使嚴重缺乏有效國防武器的沙國尋求購買導彈等先進武器來保護自身安全。

當時有能力製造中程彈道飛彈的國家僅有美國、蘇聯和大陸。想從跟以色列結盟的美國購買長矛飛彈幾率不大。同樣地，向支持伊朗的蘇聯購買飛毛腿導彈也不可能。走投無路的沙國只好轉向大陸，一個跟沙國完全沒有外交關係的政權。

當時反共和依然只承認中華民國的沙國想從大陸購買軍備可沒那麽容易。沙國不僅沒有與大陸建立外交關係，我國還為沙國在葉門提供空軍上的協助，兩國之間保持著緊密的軍事合作關係，互爲重要友邦。沒想到，一筆理論上來説幾乎零機率的生意卻得到了意想不到的結果。

其實，對於當時僅有20.73億美元外匯的中共來説，這筆與沙國得的生意十分重要。得知沙國軍備的情況並考量自身短缺外匯後，中共開價一枚飛彈一億多美元，附加條件與我斷絕外交關係。

果然，國際政治裡還是現實主義爲真理，爲了自身國家的安全利益，沙國低調地以現金的方式購買了20枚東風3型飛彈（總支付金額高達約35億美元），犧牲了與我的外交。

在國際政治中，國與國之間的競爭與博弈必然以自身利益優先。這種典型的現實主義思維在國際關係中的重要性在這起事件中得到證實。在戰略價值的考量下，沙國同當時的美國一樣，爲了國家利益轉向中共，把中華民國推向國際政治的更邊緣。中共與沙國的導彈外交如同當年與美國的乒乓外交，在兩岸政治鬥爭的博弈中取得了決定性的勝利。

(中時電子報)