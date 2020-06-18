台灣上半年因為新冠肺炎疫情，放無薪假的人數破新高，隨著國內疫情解封，台南市首場實體就業博覽會將於20日上午9點在南台科大登場，屆時將有台積電、群創光電、台南紡織、統一實業、奇美食品等科技、製造、服務產業等廠商參與設攤，提供6383個工作機會，薪資超過3萬元以上就高達2929個職缺，更首度結合廠商設置「身障及中高齡就業專區」，提供90個職缺，專人協助身障及中高齡者諮詢及就業。

黃偉哲表示，每年都會辦理就業媒合工作，目的就是希望能有效降低失業率，今年由於疫情關係，放無薪假的人數破新高，又碰上畢業潮，此時舉辦就博會，降低可能發生的失業率是有其必要。「各位年輕朋友不要再撿石頭了」黃偉哲說，本周六登場就博會提供6383個職缺，其中有2929個職缺薪水3萬元以上，幾乎45％職缺都是3萬元以上，呼籲大家把握好機會。

勞工局長王鑫基表示，勞工局在疫情期間推動「防疫安心上工計畫」，提供市府各局處200個防疫職缺，也向中央爭取勞動部「安心即時上工」1556個職缺，協助失業者或因疫情衝擊導致減班休息的勞工朋友就業，隨著國內疫情趨緩，各項限制逐漸解封，下半年也將積極規畫各項就業相關活動。

南台科技大學副校長賴明材感謝市府給學校機會，共同辦理這場就博會，提供畢業青年有求職實戰經驗，一起為市民找工作、為廠商找人才；台南市榮民服務處長蘇再勝認為，透過與市府合作辦理就博會，創造最大CP值，共同協助退除役官兵、榮民、榮眷就（轉）業，共創更美好的希望家園。

就博會現場配合防疫措施，入場者需配戴口罩、量體溫，以及配合人流管制實名登記等，現場有多項貼心服務，除有「CPAS職涯諮詢」和「履歷健檢」、「求職者面試模擬」、「美髮義剪」以及職業安全衛生與勞動法令諮詢宣導等，並設置「求職顧健康」專區，邀請高雄榮民總醫院台南分院提供健康諮詢與血壓量測，同時也祭出投履歷送好康措施，投遞１家以上即可獲精美禮品，投3家有摸彩券，有機會可獲得複合式餐飲券，數量有限，送完為止。

(中時 )