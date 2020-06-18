國道1號北上26.4公里三重往北市方向，今天傍晚5時下班時刻，傳出小轎車、大客車、大貨車以及小貨車共計5部車連環追撞事故，車禍導致內、外側車道封閉，車流嚴重回堵6公里，目前國道警與新北消防局獲報派員趕赴現場，現場無人受傷，現正排除事故消化紓解車流中。

(中時 )