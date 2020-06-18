下班時間國道5車連環追撞 車禍釀回堵6公里 18:172020/06/18 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 下班時間國道5車連環追撞 車禍釀車流回堵6公里(翻攝照片／戴上容新北傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號北上26.4公里三重往北市方向，今天傍晚5時下班時刻，傳出小轎車、大客車、大貨車以及小貨車共計5部車連環追撞事故，車禍導致內、外側車道封閉，車流嚴重回堵6公里，目前國道警與新北消防局獲報派員趕赴現場，現場無人受傷，現正排除事故消化紓解車流中。 (中時 ) #車流 #國道 #公里 #車禍 #事故 也許您會感興趣 社會熱門新聞 「少龍」擁嫩妹仙女班現金8000萬 律師嘆：唸什麼台大法律！ - 社會 女女戀糾紛？熱褲女趴引擎蓋 汽車猛駛500公尺 - 社會 延宕半年警界人事底定 42名高階警官大調動 - 社會 陸認了！北京疫情「鮭魚是清白」 40處驗出新冠病毒 - 社會 獨家》後備指揮部少校扛業務壓力大 當辦公室同仁面持刀自傷 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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