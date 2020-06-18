社區居民感謝縣府將中廣花蓮電台變成文化資產，並建議設置「中廣花蓮台舊址」的指標。（羅亦晽攝）

文化局長江躍辰表示，中廣花蓮電台是花蓮重要的歷史文化資產，期盼這裡會成為在地重要的文化設施與亮點。（羅亦晽攝）

中廣花蓮電台建於日治時期末期，屋齡已超過70年，2015年登錄花蓮歷史建築，並獲中央補助2.4億活化，其中建物重建3400萬元。花蓮縣文化局今日召開「歷史建築中廣花蓮電台委託規劃設計監造技術服務」社區居民座談會，氣氛活絡，中廣花蓮電台的回春計畫拉開序曲。

中廣花蓮電台於2018年經文化部歷史場景再造計畫核定通過「花蓮市太平洋臨港線廊道歷史場景再現計畫」之「美崙溪畔日式歷史建築群」項下之子計畫，並委託承熙建築師事務所規劃中廣花蓮電台的全區修復及再利用設計。

計畫主持人建築師詹益榮說，為了保有中廣電台文資價值，依照文化資產保存法，保留原始的空間紋理、建築構造原貌及相關附屬設施。工程預算約3400萬元，修復及再利用重點以電台與台長宿舍本體修復為主、新建廁所規劃設計、機電全面重新規劃等。並強調會以文資價值為優先。

中廣花蓮電台前身為「花蓮港放送局」，建置美崙山松林小臺地上，周邊分佈許多日治時期遺留的軍事附屬設施，以及具歷史性的建築物，並與美崙溪畔的日式宿舍群，形成花蓮歷史的文化資產獨特風貌的區域。

社區居民說，中廣花蓮電台變成文化資產是很難得的一件事，建議縣府在府前路上設立「中廣花蓮台舊址」的指標，並松園別館旁邊再增設指標，讓大家知道除了松園別館，旁邊還有一個古蹟可以懷舊。

文化局長江躍辰表示，中廣花蓮電台是花蓮重要的歷史文化資產未來的活化若能延續電台的機能，期盼這裡會成為在地重要的文化設施與亮點，帶動花蓮整體藝文發展。

(中時 )