童星出身的楊佩潔，今年正式加入TVBS「藝人事務所」，日前拍攝宣傳照時特別擺脫甜美印象，換上比基尼化身「性感小姐姐」，渾圓美胸超吸睛！為呈現不同於以往的性感，她透露拍攝前有在胸前特別「加工」按摩，希望讓肉緊實一點，「結果卻長出小疹子」。

楊佩潔笑說：「我媽媽以前常給我吃長高藥，但都補到胸部，所以原本我是E CUP。」但她不想因為「胸部」成為外界關注焦點，從高中開始就吃縮胸藥或穿束胸，倒縮兩個CUP後，外出開始不穿內衣，「那時候上課我都只貼胸貼，因為已經變小了，不穿感覺比較時尚一點。」也因此養成不穿內衣的習慣長達十幾年，「想說小一點，大家比較會關注到我本身的個性。」

吃長高藥卻補到胸！楊佩潔首露性感「胸器」

她透露到現在仍都沒有穿內衣的習慣，也忘記罩杯到底有多大，直到近期為了拍照進行事前定裝，工作人員紛紛驚訝她暗藏美胸，鼓勵她試著解放自我，楊佩潔也說：「很開心公司給我這個機會去展現，以往大家比較不會想要知道我有沒有料，現在我擁有的『武器』也該拿出來了！」

楊佩潔七歲就出道，演藝經歷極為豐富，影視作品橫跨戲劇、綜藝、電影領域，更曾在瞿友寧所執導的電影《殺人計劃》中飾演女主角「珍」，在多部熱門戲劇《紫色大稻埕》、《必娶女人》、《甘味人生》中皆有精湛演出，充滿親和力的她也於《萌學園》系列擔任「泰咪」一角，以甜美魅力收服大人、小孩的心。

她過去常做重訓維持體態，自從腰受傷後中斷運動長達七、八個月，疼痛時都需要扶著腰，一度被路人誤認成孕婦，她四處求醫，「看了骨科跟神經科都說沒問題，最後是海芬姐介紹我去一家醫院，看了才發現是肌肉韌帶拉傷。」近期楊佩潔重返健身房，也著重養生，她分享：「我每天早上起來會先吃B群，然後喝膠原蛋白、酵素、薑黃粉，有在做保健品補充，我會忘記吃飯，但永遠不會忘記吃這些東西。」

調整身心狀態再出發，她希望戲路能夠更加多元開闊，近期她也開啟斜槓人生，同步當起YouTuber，在個人頻道「潔出少女村」分享時下年輕人不能錯過的獨家變美祕訣，用心後製影片，每回新作一上線就引起熱烈討論，網友們紛紛留言大讚她「影片做得很讚」、「好看」，也令楊佩潔自信心大增，期許自己未來能夠完美駕馭幕前、幕後工作。

(中時 )