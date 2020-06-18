疫情造成全球經濟環境劇變，企業需要哪些新的工作模式與人才？台灣大學18日辦理「後疫情時期：人才培育與發展座談會」，邀請約40家企業代表與會，藉以了解今年企業進用新人的計畫、用人需求與期待。台達電代表則表示後疫情時代仍有人才需求，求職者應該精進專業能力、洞察力，並展現數位能力，就會有露出的機會。

管中閔表示，疫情的衝擊使得職場生態也隨之變化，疫情限制實體接觸的產業，內需服務業受創嚴重。但危機就是轉機，不需要實體的產業，像是電商、外賣、遊戲與線上學習等則是相對受惠。同學可以趁這段時間加強網路、程式編碼與大數據分析等技能，培養就業力。

活動邀請約40家企業共襄盛舉，資訊科技業包括TSMC台積電、鴻海、光寶科技、聯發科、台達電、台灣應用材料、德州儀器、ASML台灣艾司摩爾、廣達、acer宏碁、台灣美光記憶體、友達光電、和碩科技、瑞昱半導體、台灣大哥大與資策會等。金融保險業包括玉山金控、元大金控、富邦金控、中信金控與國泰金控等。醫藥生技業包括輝瑞藥廠與GSK葛蘭素尼克藥廠等。其餘新興及多元產業包括奧丁丁集團、萬里雲、WTW韋萊韜悅企管顧問及巨大機械(捷安特)等。

今年因應疫情，台大「2020年校園徵才博覽會」被迫停辦，改以「校園線上徵才專區」作為替代方案，並協助報名企業校園招募工作。截至15日，線上徵才專區共計有183家企業熱心參與。

台達電人資長陳啟禎表示，陳啟禎說，目前跨領域人才的需求非常迫切，像台達電現在也在做基因檢測，以前沒想過進用的生命科學研究人才，未來也會考量。量的方面，企業很需要博士畢業生，由於現在少子化加上讀博的人變少，如何保持人才進用是一個問題，未來可能採預聘制或是透過更多主題性講座，吸引學生加入企業。

陳啟禎並表示，後疫情時代工作職位不像過去這麼充裕，但還是持續有人才需求，求職者應該精進本身專業能力、事物洞察力，並在面談之中清楚地展現自己的數位能力，就會有露出的機會。

Google台灣總經理林雅芳表示，台灣這次防疫守得好，所以還有餘裕去討論人才培育。她認為振興和轉型是目前兩大重點，台灣有此利基，應該比全球更早布局人才競爭，她也鼓勵台灣學子一定要加強國際觀及展現數位能力。

(旺報 )