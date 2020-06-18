後疫情時代利率降至貼地水準，資金被逼出定存「錢」進股市，據統計，今年2～4月新增證券戶數約43.5萬戶，三個月的開戶數占了2019年全年開戶數的三分之二，券商趁勢推出各方案搶攻市佔，電子下單手續費成必爭之地，優惠甚至低到3折，幫投資人降低交易成本，造就雙贏局面。

為振興經濟，央行3月宣布降息，由於利率降至貼地水準，法人、散戶資金也跟著挪移，據統計，4月份一般定存及定期儲蓄存款皆有減少現象，資金被逼出定存，散戶搶搭台股絕地大反彈列車。

4月台股上市櫃平均每日成交金額高達1,881億元，年增21.2％，已連7個月正成長，資金動能充沛，散戶螞蟻雄兵也功不可沒。代表散戶資金流動的證券劃撥存款餘額在4月份續創歷史新高、來到2兆2,679億元，自然人占集中市場成交金額比重飆上63.6％，創逾6年新高。

散戶危機入市，除了挑對進場買點外，專家指出，對交易頻繁、小資的投資人來說，更應注意券商提供的手續費折扣。一般來說，投資人想要省手續費大多需要達到一定的交易量，跟營業員提出申請才能獲得，但券商為鼓勵民眾電子交易，針對電子下單也都有提供手續費折扣，大多在6折左右，更有下殺至3折者。

以交易量1,000萬元計算，若無折扣，手續費需14,250元，而6.5折為9,262.5元、3折則降至4,275元，3折與無折扣相比，可省下近萬元的交易成本，費用可觀。投資人多注意眉角，以利在投資路上超前部署贏在起跑點。

(工商 )