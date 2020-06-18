受到疫情衝擊，紐西蘭第一季經濟寫下29年來最大季度減幅，預料第二季萎縮更嚴重，意味該國即將首度陷入技術性衰退。

紐西蘭官方公布，今年首季國內生產毛額（GDP）季減1.6％，此為1991年第一季以來最大減幅，並且創2010年12月以來首見萎縮。

紐西蘭財長羅伯森（Grant Robertson）指出，為了抑制疫情而在4到5月採取更嚴格的限制，本季GDP表現將更惡化。

這意味紐西蘭將首度符合連兩季GDP萎縮的技術性衰退定義。不過，隨著該國近日已解除封鎖，預料下半年可望展現復甦。

(工商 )