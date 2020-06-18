紐西蘭首季GDP季減1.6％ 29年來最大衰退 18:362020/06/18 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到疫情衝擊，紐西蘭第一季經濟寫下29年來最大季度減幅，預料第二季萎縮更嚴重，意味該國即將首度陷入技術性衰退。 紐西蘭官方公布，今年首季國內生產毛額（GDP）季減1.6％，此為1991年第一季以來最大減幅，並且創2010年12月以來首見萎縮。 紐西蘭財長羅伯森（Grant Robertson）指出，為了抑制疫情而在4到5月採取更嚴格的限制，本季GDP表現將更惡化。 這意味紐西蘭將首度符合連兩季GDP萎縮的技術性衰退定義。不過，隨著該國近日已解除封鎖，預料下半年可望展現復甦。 (工商 ) #紐西蘭 #GDP #萎縮 #來最大 #預料 也許您會感興趣 財經熱門新聞 川普輸了？找華為制定5G標準 驚曝3大內幕 - 財經 散戶注意！2件凶狠大事 明天嚇到台股？ - 財經 財神還沒來！威力彩37連槓 下期頭獎上看9.2億 - 財經 三星滾吧！台積電放大絕 獨吞蘋果最猛A16 - 財經 蘋果打趴安卓！iPhone XS 618促銷驚現歷史新低價 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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