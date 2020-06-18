捷迅（2643）去年營收32.17億元，獲利1.21億元，創歷年次高，EPS4.6元，18日股東會通過配發現金股利2元。公司高階說明，今年上半年因新冠肺炎疫情讓航空貨運運價高漲，公司享有良好獲利，市場高峰雖過，公司第二季有爭取到傳產新客戶，第三季有電商新客戶，後續業績仍將維持穩定成長。

捷迅董事會原通過配發現金股利2元，但股東會有小股東要求至少配發達五成的2.3元，公司說明以今年1月16日完成增資前的股本股2.62億元計算，股利有2.287元，增資到3億元股利才因而降為2元。這次股東會也改選董事，之後隨即召開董事會，通過由顧城明續任董事長。

捷迅今年首季營收7.85億元，稅前淨利4,040萬元，本期淨利3,282萬元，每股盈餘1.1元。公司4月營收3.48億元，年增率59.46％，5月營收3.71億元，年增57.47％。

公司評估，中國世界工廠的地位或許不會立即被取代，與巔峰時期相比卻早已大不相同，在重視成本的製造領域，一定要分散至工資更低的中南美洲、東歐及東南亞等地，以保持競爭優勢。另受到中美貿易戰影響，108年度台商決定回台投資金額超過五千億元，這是逆轉30年來台灣資金外逃的一個重大趨勢，對台灣經濟發展與復甦幫助很大。

而美國自台灣進口金額成長幅度顯著，捷迅109年除了積極開發因應中美貿易戰回流的台商運往美國航線外，許多電子廠移往東南亞的生產基地也將是捷迅出口開發的重點，公司定期與客服人員宣導及加強內部教育訓練，藉此提升進、出口內部行銷、外部開發，發揮更有效的內外部並肩作戰、緊密的掌握客戶動態來留住客戶及拓展更多商機。109年將以提升營收及獲利為主軸，不跟隨市場追逐無獲利客戶或標案。

由於國際電子商務潮流的快速發展，捷迅搭配這股商機加強發展電商網購業務。電商客群由於時效性考量多採用空運方式出貨，但近來運輸成本持續居高不下，捷迅必須提供客戶運輸艙位並有效管控運輸成本；另因中美貿易戰影響，貨品進口美國將會被課徵較重的關稅，捷迅必須隨時注意此政策是否降低客戶生產以及進出口的意願，提供專業的物流諮詢服務。

各電商客戶在尋求降低成本的目標下，勢必會審慎選擇合適的銷售通路（如倉儲、物流供應鏈等），對捷迅來說是一塊無限的潛在商機，加上提供客製化的服務，替客戶規劃高經濟效益及提升物流效率，進而培養客戶的黏著度。

(工商 )