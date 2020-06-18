臺鹽綠能董事長陳啓昱響應政府發展太陽能政策，擔起身為「國家隊」的責任，。（臺鹽綠能提供／洪榮志台南傳真）

臺鹽公司由傳統製造成功轉型為海洋生技公司後，為實現永續願景，2017年創立子公司「臺鹽綠能」強攻綠能產業，成績亮眼。目前國內首6案漁電共生專區都由臺鹽綠能協助申請通過，今年起將陸續動工，累計開發超過700公頃、預計設置400MW以上的發電容量，並帶入200多億投資效益。

臺鹽綠能董事長陳啓昱表示，在國際經濟趨勢與極端氣候的變遷下，「能源轉型」與「漁業轉型」同時成為政府的重點政策，他堅信漁電共生即是兩者兼具的解方，但也認知到「土地」將是政府發展太陽能最需要但也最缺乏的一環，看好沿海大面積土地的光電發展，決定響應政府政策，擔起身為「國家隊」的責任，並於 2017 年創立子公司臺鹽綠能，目標衝刺地面型光電發展。

陳啓昱認為，臺鹽的在地品牌是優勢，也是責任，因此發想出「一地多用」的「共生」模式，讓綠能與漁電發展兼具，贏得當地養殖戶信任、順利整合土地，共創政府、地主、養殖戶與電 業商的多贏局面。

陳啓昱指出，「農漁為本，綠能加值」為漁電共生的發展理念，除能確保原養殖權益外，更透過漁電共生的合作模式，以及綠能資金的引入，協助養殖者整體改善漁場硬體環境、降低魚場使用費、將養殖登記回歸漁民，並一對一針對養殖需求規畫魚場設計，協助養殖者解決目前面臨的困境。

陳啓昱強調，為朝永續經營，規畫初期即自主性進行環境調查及長期生態監測計畫，確保選址避開環境敏感地帶；未來也將持續與保育團體合作，營造生態棲地作為生態補償，以利漁電共生設置兼顧經濟與環境平衡發展，並超前部署與相關企業提前著手規畫20年後的廢棄光電設備回收，不僅創造循環經濟，更掃除漁電共生會破壞環境的疑慮。

目前除嘉義、台南各1案的專區已審核通過外，近日台南北門、七股區的4個「漁電共生」專區案也原則通過，待補充生態補償資料後即可通過，將累計開發逾700公頃、 預計設置400MW 以上的發電容量，預估1年總發電量達5.1億度電，並預計帶入200億元以上的投資。

陳啓昱說，2020年將是臺鹽綠能漁電共生的元年，協助的案廠將陸續施工，逐步達成2022年之前協助設置 1GW（10億瓦）以上的發電總裝置容量目標，站穩國內漁電共生推動的領導品牌地位。

至於下個階段的目標，除了站穩原先漁電共生開發的腳步，更要衝刺漁業轉型、提升AI科技養殖的技術。陳啟昱表示，目前臺鹽綠能與經濟部、資策會已共同合作開發新智慧養殖系統，預計結合漁場科技裝置串聯智慧雲端、大數據物聯網，並已於台南打造試驗場域，將以科技實行遠端監測控管及即時異常警示風險管控，預計下個月即能展示成果。

(中時 )