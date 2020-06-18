黃頎奪冠當下接受水洗慶賀。（大會提供）

總獎金台幣100萬元的2020 ThreeBond TPGA花蓮挑戰賽，今天在花蓮高爾夫球場進行最終回合，昨天並列領先的職業選手黃頎穩中求勝，打出低於標準桿3桿的69桿， 以兩回合總計低於標準桿7桿的137桿帶走冠軍，並贏得獎金15萬元，這是他繼2017年12月在東莞台商新樂園挑戰賽摘下首冠後，再度奪冠。

黃頎在頒獎致詞時有感於去年下半年起至今的低潮期，加上今天驚險以1桿之差奪冠、壓力大釋放，忍不住哽咽流下英雄淚，開心自己重拾信心，「證明自己還行！」。

出身淡水球場的黃頎，對於自己睽違3年再度奪冠相當開心，尤其是去年下半年一直處於低潮期，在台巡賽只晉級了一場，今年又剛好遇到全球新冠肺炎疫情，海內外都沒辦法比賽，只能在淡水球場與陳良溪教練及其他職業選手學習新觀念丶學習新球路丶改進揮桿技巧及球場進攻策略等，也配合體能教練與物理治療師的訓練，加強體能及預防運動傷害。

這是黃頎個人今年的第1場比賽，雖然其他的比賽行程都被疫情打亂，不過他下一個目標設定在國內的4場台巡賽拿下一冠，他特別感謝去年開始贊助他的昇儀公司及今年開始贊助的佳準科技公司，以及他的父母、女朋友全力支持。

今天花蓮天氣仍然高溫炎熱，氣溫33度，但是體感溫度38度，選手揮汗又揮桿，在艷陽下辛苦奮戰，另一位職業好手宋孟璋也揮出69桿，以1桿之差的138桿屈居亞軍，獲獎金7.5萬元。

(中時 )