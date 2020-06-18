遊戲橘子今(18)日宣布，攜手韓國知名遊戲企業Kakao Games，共同營運－知名奇幻小說IP改編作品《月光雕刻師》！《月光雕刻師》為《天堂》之父－宋在京領軍打造的首款MMORPG手遊，2019年在韓國上市創下Kakao Games史上最高的事前預約數320萬人，並拿下App Store暢銷及下載排行榜的雙榜第一名。官方表示，將在2020下半年推出繁體中文版本，於台港澳地區上市，正式進軍全球海外市場！

Kakao Games執行長曺季鉉表示(翻譯)：「能夠與在中華圈市場上擁有豐富營運經驗和知識的遊戲橘子成為夥伴感到非常開心，為了讓當地使用者能夠體驗到《月光雕刻師》與眾不同的樂趣，我們將會作足所有準備。」

橘子集團董事長劉柏園表示：「非常期待與Kakao Games合作，共同營運推出這款韓國超人氣的手遊作品《月光雕刻師》，作為海外首發第一站，我們會一起努力帶給台港澳玩家最優質的遊戲體驗，讓大家盡情享受《月光雕刻師》極具特色的職業內容與遊戲風格。」

遊戲橘子攜手韓國Kakao Games，共同營運手遊大作《月光雕刻師》(圖/遊戲橘子提供)

《月光雕刻師》改編自韓國知名奇幻小說IP作品，由《天堂》之父－宋在京領軍打造的首款MMORPG手遊，遊戲完整還原小說的世界觀設定，以幻想異世界為舞台，打造開放式高自由度玩法；玩家將化身小說中的主角，跟隨小說中的各個角色一同展開冒險，透過「雕刻」創造飛龍、阿努比斯、狼人等各式各樣的幻想生物，體驗原著小說充滿幻想又治癒的遊戲世界。

遊戲中的人物角色為Q版精緻3D畫風，共有五大職業提供玩家選擇：戰士、弓箭手、法師、聖騎士、無職業，每種職業皆有專屬的特別劇情，想體驗與原著小說主角相同的「雕刻師」職業，初期必須從無職業達Lv.20轉職後取得；職業皆有九個主動技及八個被動技，講求策略式玩法，讓玩家體驗輕鬆又帶感的戰鬥方式。

除了戰鬥內容外，《月光雕刻師》的生活養成設計也十分全面，玩家可在遊戲中體驗釣魚、鍛造武器、料理、打造家園、養寵物，以及最受特別的「雕刻」玩法，透過探險、委託、自製等方式，「雕刻」自己的飾品、傢俱、生物等，盡情體驗自由創造的新玩法。官方搶先預告，將在2020下半年推出繁體中文版本，於台港澳地區上市，敬請期待！

(科技)