疫情解封後舉辦全台首場外島大型運動賽事「2020東引軍事越野障礙賽」，18日舉辦賽前記者會，現場特別邀請連江縣縣長劉增應、連江縣立法委員陳雪生、連江縣議會議長張永江、東引鄉鄉長林德建、兩位上屆冠軍得主-有最美混血跑者之稱的雷理莎、新生代越野好手周青以及知名網紅-軍武安妮等嘉賓們蒞臨現場，共同邀請全台熱血跑者共襄盛舉，參與全台唯一封島路跑，一睹東引獨特風俗民情及寬闊壯麗的山海景色。

連江縣縣長劉增應表示：「很開心大家能來連江縣東引鄉與我們一起共襄盛舉，為延續馬祖四鄉五島『一島一特色』的特殊風情，我們也特別規劃連江縣每座島都有獨特的適性發展。「2020東引軍事越野障礙賽」無疑已成為連江縣的年度盛事之一，不只可滿足眾多路跑好手對於自我健康的追求，更透過特色運動賽事、東引獨特的歷史人文風情與當地美食應援補給，讓更多人願意前進遺世獨立國之北疆，一起體驗東引、認識東引的美好！」

連江縣近年來積極推動在地觀光，於馬祖四鄉五島上舉辦多項活動，力行「一島一特色」，也扣合觀光局今年主推的「脊梁山脈旅遊」主題，今夏在地形豐富且具有濃厚戰地風情的國之北疆-東引，結合當地特有的軍事文化、人文風情，堪稱連江縣年度最熱血沸騰的運動賽事嘉年華，第二屆「2020東引軍事越野挑戰賽」今年即將在2020年8月1日、2日開跑，主辦單位今年特別將台灣本島跑者及東引在地跑者名額分流報名，較去年相比人數提升一倍，活動期間全島民宿訂房全數額滿，開放報名首日1300個名額秒殺一空，「2020東引軍事越野障礙賽」今年預計將再次為馬祖地區帶動超過3千名以上的觀光人潮，讓參賽者們一窺傳說中的東引軍事秘境！

最美混血跑者冠軍-雷理莎大方分享備賽技巧：「去年參加東引軍事越野挑戰賽對我而言是非常特別的經驗！東引沿途戰地人文風光與軍事障礙特色關卡實在令我印象深刻，一看到今年賽事推出便立刻報名，非常期待此次東引賽事，希望今年能比去年更進步！關於賽前準備會建議參賽者們對於飲食起居要特別注意，除了飲食均衡並擁有8小時以上的充足睡眠外，根據我個人經驗，因為東引軍事障礙賽不是普通的路跑，非常注重協調性訓練，我會建議搭配肌耐力及心肺訓練，因為跑步是全身性運動，如果核心不夠穩定，在跑步時可能會因為腳接觸地面後產生反作用力，進而造成運動傷害。除此之外，建議參賽者可以在賽前準備採取配速跑法，才能掌握比賽節奏。」

2019年東引軍事越野挑戰賽另一位冠軍周青則表示：「我喜歡從運動中找到樂趣及前進的目標，東引軍事越野挑戰賽設計非常多項特別的關卡，有助於每個人挑戰自我極限，跑完後更能獲得極大成就感，這對我來說是一項特別的體驗，會想不停參加突破自我，這次賽事我準備好了，歡迎大家來找我挑戰！對於參賽者賽前的準備建議，我覺得除了良好的訓練安排，健康的飲食基礎很重要，攝取大量的蔬果並避免大魚大肉給腸胃帶來過多的負擔，賽前訓練要有規劃，避免持續性的大強度訓練或重體力勞動，適量增加訓練量後再逐漸降低訓練量，以調整到最好狀態才能好好發揮實力！」

(中時 )