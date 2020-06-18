「醫師，我的心臟掉到肚子了！」83歲的婦人前往中國醫藥大學新竹附設醫院，向內科部長林圀宏求助，林圀宏發現婦人罹患腹主動脈瘤，會診心臟外科主任翁啟峰，由翁啟峰率領團隊，透過腹主動脈支架置放術，順利完成手術，且手術傷口小，3天即出院。

翁啟峰表示，這名婦人的腹主動脈瘤約6x 6x7cm，一般大於5公分即須手術處理，以免破裂導致生命危險。翁啟峰解釋，當主動脈進入腹腔後則稱之為腹主動脈，當血管逐漸老化退化、或有感染、發炎、結締組織疾病，造成血管壁變形膨大，之後便形成腹主動脈瘤。腹主動脈瘤隔著肚皮，跟著心臟一起跳動，也讓這名婦人感覺「心臟掉到肚子！」

翁啟峰指出，這名婦人在新進的血管透視設備，配合舒眠麻醉，僅開2處各0.5公分的微創傷口，取代開腹手術，使患者較能迅速復原。翁啟峰說，傳統腹主動脈瘤手術需在腹部開約30公分的傷口，才能將主動脈膨大處切除後，置換新的人工血管。

以傳統手術，患者有手術傷口大、癒合較慢，以及腸胃道沾黏問題，翁啟峰透過「腹主動脈支架置放術」，透過鼠蹊部2側約0.5公分的傷口，將外嵌有金屬支架的人工血管，由股動脈直接放置腹主動脈，及兩側腸骨動脈固定，心臟送到腹部的血流便局限在人工血管內，進而避免衝擊已膨大且變薄的血管內壁，造成日後破裂的風險。

翁啟峰提醒，年紀大於65歲、有吸菸、或是有高血壓、高血脂、感染及發炎，或是有家族史的人是屬於高危險族群者，患有此類疾病的機率較高，且多數沒有明顯症狀，若有腹部不適、食欲不振、腹痛、背痛或腰痛就要儘速就醫。

(中時 )