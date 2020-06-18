經濟部工業局為協助受疫情影響企業，透過製造業紓困與振興輔導措施－製造業與相關技術服務業升級轉型人才培訓補助（在職充電），鼓勵在職員工利用多餘工時進修，以在職充電取代減班休息，補助產業公協會等培訓單位於10月底前開辦智慧機械及數位轉型等400班免費課程，並提供8,000名員工培訓津貼，截至目前已超過520家企業報名，報名人數超過4,100人。

工業局說，為滿足企業培訓需求，工業局核定補助47個產業公協會與專業法人，邀請產學研各界專家，為產業量身打造多元化專業培訓課程，從入門款、進階班到深入生產現場之實務應用班，不僅能提升員工職能，同時為企業培訓未來產業升級所需的專業人才，蓄積人才能量。

至於在實際幫助企業，電機電子公會規劃，對於企業會員因物流斷鏈致延遲交貨損失，欲降低成本而調整工時，規劃了工業4.0、AIoT智能聯網等領域課程，企業可利用多餘工時，儲備未來產業數位轉型需求；工具機暨零組件公會對於政府舉旗號召，當仁不讓，開辦工具機設計應用、主軸量測技術與應用及智機安全認證標準課程，一起協助及服務受疫情衝擊之會員企業；智慧自動化與機器人協會於北中南開辦AI智慧製造、自動化元件、PLC與人機介面應用課程，穩定企業人力資源，儲備未來推動智慧自動化升級的動能。

工業局說，期待更多企業透過在職充電提升未來升級轉型競爭力，為員工充電增值能力，共同度過疫情難關。

(工商 )