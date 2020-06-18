台南市多位議員18日在議會上，關心南市某民間企業申請四草地區，開發1處面積達6.3公頃的度假村，由於緊鄰台江國家公園黑面琵鷺保育區，恐影響當地生態保育。台南市政府觀旅局回應，此案已通過行政院環保署環評委員會審查，並採環境低衝擊、低強度開發規畫。另，未來業者提出旅館設立登記申請時，觀旅局也將嚴格審查是否完成各項環評檢查。

位於台南安南區的台江國家公園，坐擁豐饒濕地，也是黑面琵鷺、高蹺鴴等鳥類的生態保護區。台南市議員李中岑、蔡育輝及蔡淑惠18日在議會上，質疑逸水立旅股分有限公司，日前申請安南區四草地區，開發一處6.3公頃的度假村，由於基地緊鄰台江國家公園，恐將危害當地野鳥生態保育。

對此，觀旅局指出，行政院環保署環評委員會已於6月10日完成此案審查，審查內容包括空氣品質、雨汙水排放、交通流量、噪音振動、動植物生態保護、鳥擊等項目；另，出流管制計畫也由市府水利局審議中。

另外，由於開發基地緊鄰國家公園，開發單位也依台江國家公園管理處要求，於基地周圍增設隔離綠帶，自國家公園邊界退縮12至16公尺，與水鳥生態保護區達50公尺間隔，降低對周邊生態圈的影響。

觀旅局重申，此案之開發計畫、環評、出流計畫及開發單位承諾事項，完成並通過審查後，始得向觀旅局提出旅館設立登記申請。未來業者提出時，觀旅局也將逐一檢視相關許可應辦事宜，應確實辦理完成無誤後，始予核發旅館登記證。

(中時 )