雲林縣爭取垂釣釣點，發展海洋休閒經濟。（張朝欣攝）

行政院海洋委員會海洋保育署為推動友善釣魚，目前盤點全台77處釣點，其中58處已公告開放，但雲林縣卻連1個釣點都沒有，雲林縣議員蔡岳儒18日強調雲林是農業大縣，有必要積極爭取釣點、全力發展海洋休閒經濟。

台灣為海島國家，垂釣人口眾多，但許多漁港、商港並未開放垂釣，釣友因此向行政院請願開放釣點，今年5月由海洋委員會海洋保育署發布「台灣友善釣魚行動方案」，以「積極開放、有效管理」為原則，建置友善釣魚環境。

雲林縣議員蔡岳儒表示，海洋保育署目前盤點全台77處釣點，雲林縣釣點竟然掛零，引發雲林釣友們議論，希望縣府主動向海洋保育署爭取釣點，除了可以嘉惠喜愛釣魚的民眾，也可發展海洋休閒經濟，讓雲林縣成為垂釣樂園。

蔡岳儒說，垂釣包括堤釣、磯釣、灘釣、船釣等，是許多民眾喜愛的休閒活動，已開發國家的垂釣人口甚至達總人口數1成，其周邊經濟效益相當龐大，但如何兼顧場域安全、環境清潔、資源永續，是未來必需努力的方向。

釣友們指出，雲林沿海漁港眾多，包括箔子寮、台子、金湖、三條崙、台西等漁港，另有麥寮工業港，目前海洋保育署舉辦「開放海域垂釣釣點問卷」，大家會全力上網填寫推薦，希望爭取釣點帶動釣魚周邊產業，讓雲林漁業更多元化。

釣友們也建議，目前雲林各漁港都面臨泥沙淤積問題，導致港區與周邊海域愈來愈淺，無法吸引魚群與大型魚，若要發展釣魚產業，必需設法解決淤積問題。

(中時 )