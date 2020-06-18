新生代演員楊懿軒坦承學生時期很愛玩，「但沒有玩過網交約姊姊這種。」（双喜提供）

電影今日舉行試片。（双喜提供）

導演林立書18日率演員曾珮瑜、楊懿軒出席新片《破處》媒體茶敘，片中曾珮瑜飾演謎樣「地方姊姊」萬德蓮，突破從影以來最大尺度，幫高中生楊懿軒進行破處轉大人儀式，她為角色做功課，特別上網搜尋A片來看，還挑選了與電影劇情相符的「熟女VS嫩男」類型片觀摩。

曾珮瑜說自己會接演的一大主因，是台灣人只要講到性，大多避而不談，希望透過這次演出傳達一些概念，「社會對於女性擁有慾望這件事感到不可思議，特別是人母，覺得為人母有慾望很髒，現在很多A片導演是拍給女人看的，隨著年紀增長，女人也要了解性愛的箇中滋味，萬德蓮想傳達的是女人能擁有慾望、並從性愛中得到享受。」

電影也探討網路約砲，對此曾珮瑜表示：「沒有不好，但是要保護好自己，並且認知兩人的關係。」她對於各取所需的速食模式看得很自然，也坦言自己是性跟愛可以分離的人，至於在歡愉過程中男士該怎麼做最加分？她說：「重點是從頭到尾的情緒氛圍都要顧好，要把我的需求放在自己需求前面，兩人都快樂最重要。」

新人演員楊懿軒更是直接全裸上陣，他不僅大方在多位臨演面前裸泳，跟曾珮瑜演床戲還零保護措施上場，被問到跟「地方姊姊」拍床戲有無生理反應？他表示因為兩人拍戲很認真，又要對手持鏡頭，所以當下沒有心思多想。電影7月3日上映。

(中時 )