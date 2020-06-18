熱褲女被目擊趴在汽車引擎蓋上，汽車還疾駛離去，網友看傻眼。（翻攝爆廢公社／柯宗緯高雄傳真）

高市街頭今（18）日上演驚險場面！網友直擊，1輛白色轎車引擎蓋上，竟趴著1名穿著熱褲的女子，但駕駛非但沒停下，還加速離去，引發網友熱議。不過，轄區警方證實疑似女女戀感情糾紛所致，熱褲女趴車蓋攔車，但汽車猛駛500公尺，雙方事後在路邊拉扯，互相提告收場。

警方表示，20歲初頭的張姓女子今搭乘媽媽的座車，與30多歲張姓女子談判，雙方一言不合，兩部轎車在前鎮區光華、中山路口發生小擦撞，20多歲張女憤而爬上張女的白色轎車擋風玻璃，但轎車沒有停下，反而一直往前開到時代大道、中山路口，約莫500公尺遠。

據悉，後來兩名張女在街頭互相拉扯，雖然沒大傷勢，但有抓傷等痕跡，路人見狀報案處理。警方到場受理時，兩人分別提出傷害、毀損告訴。

事後警方低調不願多談，只透露「本案涉及私人感情糾紛，警方只能說明『交通安全宣導』的部分」。這件A3車禍事故，警方已經初步處理完畢，目前還在受理瞭解當中。

網友看到影片引發蓋樓討論串，「曬女友？」、「應該是老婆肚子餓在發火了」、「公共危險 車牌給出來 以後看到要離遠一點」、「片名：我願為你擋艷陽」、「明就玩命關頭9來台灣臨時演員取景」。

(中時 )