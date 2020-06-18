新北市五股垃圾山區域內成泰路1段98巷高速公路橋墩下有油料槽車以及貨車上放置瓦斯桶，嚴重影響該區公共安全一案，新北市公安聯合稽查小組於17日會同環保局、地政局、消防局、經發局、高公局、交通局、警察局及拆除大隊，就水污染防治、危險物品儲存及交通用地管理等至現場執行聯合會勘。

有關危險物品管理部分，消防局已於6月16日及17日至現場檢查，經查現場液化石油氣共3266公斤，其儲存容器未存放於儲存場所，已違反「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存場所設置標準及管理辦法」第71條第2項，將依消防法第42條處其管理權人或行為人新臺幣二萬元以上十萬元以下罰鍰；另針對現場查有21桶共4200公升公共危險物品(潤滑油)及4輛儲槽車部分，惟潤滑油未超過管制量且現場2儲槽內為空槽，另2儲槽為儲水用車，尚無違反本管相關規定。

環保局表示，現場儲放超量油類，應依規定設置防液堤等設施，故將依違反「水污染防治法」規定開罰，另本案為徵收變更編定之交通用地，將請土地管理機關交通部高速公路局確認是否符合其交通計畫(徵收計畫)內容。本府公安小組再次呼籲業者，將持續針對該區加強巡查，倘查獲再有類似堆放廢棄油料槽車及瓦斯桶事件，公安小組將立即前往稽查並針對違規重罰，本府對影響公共安全之違法行為絕不容忍，呼籲業者切勿挑戰市府執法的底線。

消防局說，經查現場液化石油氣共3266公斤，其儲存容器未存放於儲存場所，已違反「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存場所設置標準及管理辦法」。（讀者提供/林俊翰傳真）

(中時電子報)