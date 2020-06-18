今年76歲的張阿公，從18歲起加入隧道工程工班，開墾台灣各地隧道，長年在高溫通風不良的隧道內工作，吸入廢氣與粉塵，105年出現呼吸困難症狀，經確診為塵肺症。中榮埔里分院去年至今協助張阿公等4名勞工申請職災認定，請領勞保職業病的失能給付，呼籲有長期呼吸困難患者盡快就醫。

台中榮總埔里分院副院長蔡哲宏18日表示，近半年發現多位塵肺症患者，疑似與過去從事隧道工程有關，經引介至中榮職業醫學科做職業病鑑定，協助爭取職災勞工應有的權利。台中榮總職業醫學科主任詹毓哲則指出，醫療團隊協助個案從評估到診斷，提供完整的職業病報告書，協助個案請領勞保職業病相關給付。

中榮埔里分院表示，職業性塵肺症常見於如隧道業、煤礦業等製造業，因長期暴露於可呼吸性的結晶型游離二氧化矽粉塵，沈積於肺泡中造成肺部纖維化之不可逆病變，早期無症狀或輕微呼吸急促、易喘，隨著病程進展會漸漸出現咳嗽、呼吸困難及肺結核感染等情形，嚴重者恐導致呼吸衰竭而死亡。

(中時 )