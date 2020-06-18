曾珮瑜新片化身神秘的地方姊姊萬德蓮。（双喜提供）

曾珮瑜（上）與楊懿軒在片中破處戲讓人看得臉紅心跳。（双喜提供）

曾珮瑜在新片《破處》中飾演謎樣的「地方姊姊」萬德蓮，幫少男進行破處轉大人儀式，直言萬德蓮絕對是她從影以來尺度最大的角色，對於片中大膽激情的演出，兩度獲得金鐘提名、也拿過台北電影獎的她認為，身為演員，如果符合劇情，身體也會是傳達表演的工具之一。

為了宣傳，片商以曾珮瑜在片中飾演的神秘辣女郎萬德蓮，開設了24小時免付費的「破處專線」，由她獻聲調教詢問「要硬的還是要猛的？」不僅如此，連LINE也設了帳號「＠0703ininder」。電話上線後曾珮瑜在臉書貼出火辣破處專線小廣告，竟收到粉絲私訊與留言「粉專被盜了嗎」、「以為妳被盜帳號」紛紛關心她的帳號是否遭駭，曾珮瑜也在臉書貼文寫到「破處專線」一開通後，連中華電信也來關切。

國片新人楊懿軒首部電影即是《破處》，他飾演剛滿18歲的小處男，更在同學兼好友的吳肇軒鼓吹下，在網路上認識曾珮瑜，相約「到摩鐵運動」。聊到這場「破處」戲，楊懿軒得要與曾珮瑜坦誠相見，他說：「一開始得知要跟珮瑜姊合作的時候多少有點壓力，但是排戲時第一次見到珮瑜姐，她完全沒有架子也很願意幫忙我，讓我很安心。」電影7月3日在台上映。

(中時 )