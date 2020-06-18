中華藝校舞蹈科計有7名學生考上藝術頂尖流的國立大學，其中更有叛逆逃學、透過舞蹈找到生命目標的感人故事。（袁庭堯攝）

中華藝校音樂科今年升學成績亮眼，共計16人次考上藝術類頂尖國立大學。許多學生從零開始經系統化的訓練，實力與正統音樂班學生不相上下。音樂科詞曲創作鬼才陳彥安曾拿下高市反毒歌曲冠軍，也被唱片公司邀約，未來等同「畢業即就業」。

陳彥安一口氣考取南藝大、中山大學、輔仁大學三所學校音樂系應用音樂組，擅長詞曲創作的他古典樂、流行音樂都專精。曾與同學組樂團玩音樂，在墾丁春吶現場引發轟動，也曾加餐「流行HOT原創音樂大賽」拿下全國優勝。

2019年11月陳彥安參加高市府反毒音樂競賽，以「無毒道路」一曲奪得冠軍，如今成為高雄市的反毒招牌歌曲，校歌「華藝之美」更由他一手創作。陳彥安考慮流行音樂市場預計就讀輔仁大學，畢業後將與唱片公司合作，協助歌手或小型樂團產作詞編曲，與業界接軌。

上榜嘉義大學音樂系的鄭伊婷從小就是鋼琴好手，擁有豐富的參賽經驗，曾得過兩岸布拉姆斯音樂大賽冠軍，考試時備審資料最為豐富，讓評審印象深刻。

熱愛聲樂的吳函蓉考上嘉義大學音樂系，高中一開始選擇應用音樂組，在校每學期都獲得校內最高獎學金，高二下學期毅然決然選擇轉國樂、西樂組，打造視唱樂理聽寫基礎，順利追夢。

中華藝校舞蹈科升學成績同樣亮眼，共計7名學生考上藝術頂尖流的國立大學，其中，舞蹈科學生陳子琥、李家誠均考上台藝大、台灣體大，以及台北市立大學舞蹈系，葉姿妤則上榜台灣劇曲學院民俗技藝學系。

(中時 )