桃園市市區汽車客運審議委員會審議通過，23條免費樂活巴士將轉型成市區收費公車，分別由桃園客運和金台通運公司承接，預計8月1日起開始收費，交通局指出，23條路線平均每班載客12人次以上、具有商轉經營潛力，近期也會檢討微調，簡化繞路的情況，避免按里程收費徒增過多車資。

交通局自2017年開始採行上車刷卡，蒐集乘車大數據資料，透過分析選出桃園區L101、L102、L103、L105、L106、L107、L108、L109；中壢區L201、L202、L203、L205；平鎮區L212、L213；蘆竹區L307；龜山區L322、L323；大園區L501；楊梅區L607、L610、L616；龍潭區L720與大溪區L709等23條路線，由免費公車轉型為市區公車，11日獲市區汽車客運審議委員會審議通過。

交通局指出，這23條路線平均搭乘人次都有12人以上、或具有商轉經營潛力，像是桃園區L101、L103環狀紅、藍線，由桃園區公所出發，分別以順時鐘及逆時鐘方向服務桃園車站、大有路、經國路、大興西路、永安路及中正路等市區或住宅密集區，平均每班都有27至29名乘客，已達商轉收費規模。

交通局指出，轉型收費後都適用公車買一送一優惠，以平均每人搭乘距離約5至8公里，只要18元啟程價，一般民眾平均每趟只要9元，學生價75折、每趟只要7元，銀髮長輩半價後每趟只要5元、還能扣每月800點的敬老點數，搭乘一樣免費。

交通局也會全面檢討23條免巴路線，邀集客運公司諮詢當地民眾和里長意見，針對繞路的情況「截彎取直」，避免乘客增加里程多支出車資，若地方認為要保留也可先維持，持續統計大數據資料以供未來滾動式檢討。

交通局長劉慶豐表示，桃園免費樂活巴士含副線共有117條，歷經2年檢討，今年4月陸續裁撤退場24條，加上23條轉型成付費公車，共剩下70條免費樂活巴士，完成階段性任務，免巴的經費可望縮減，達成1年約1.5億元目標。

(中時 )