行政院長蘇貞昌今（18）日在行政院會率領全體閣員歡送副院長陳其邁，祝福他，也為他加油；陳其邁則意有所指表示，「希望不久的將來，在人生道路上與各位再相逢」，頗有自我期許當選高雄市長後，重返行政院列席行政院會意味。

蘇貞昌細數行政團隊在這一年半以來，經歷非洲豬瘟、新冠肺炎等重大挑戰，感謝並肯定陳其邁以其醫學、公衛背景，對國家諸多貢獻，去（108）年1月他獲蔡英文總統邀請組閣時，即邀請陳其邁加入行政團隊擔任副院長，當時陳其邁一口答應，今天是陳其邁與他共事的第522天。

蘇貞昌回憶去年12月31日，中國武漢傳出發生不明疾病消息時，全世界都尚以「不明」來描述此疫情，中國大陸也未透明、誠實地向全世界報告，但陳其邁以其醫學、公衛背景，敏銳察覺到這波疫情非同小可，在當天晨會特別提出應加強注意。因此，他當下請陳其邁立刻啟動必要的防疫工作，當晚起，我國率先全世界，從中國武漢抵台班機須登機檢疫，防疫工作就此展開。

蘇貞昌強調，不僅防疫工作，陳其邁還負責5G、資安等重大工作，並督管相關部會。陳其邁認真負責，並以其學養經驗，幫助整個行政團隊，為成功奠定重要基礎。這一年多來，大家一起努力，團隊做了很多足以對後世留下的歷史性紀錄，這些都不是雪泥鴻爪，而是驚心動魄且值得回味，犖犖大端。

陳其邁指出，今天是他最後一天出席行政院會，蘇院長常說「人生的劇本已經寫好，只是不能偷看」，在他的人生劇本裡，各位的教誨與共事的經驗，絕對是他人生劇本中最精采的一頁，他何其有幸在這個充滿熱血的A Team裡面，謝謝大家這一年多來的包涵，再次碰到各位的時候，請大家忘記過去「催進度、趕事情的他」，今天是他在行政院工作的最後一天，希望不久的將來，在人生道路上與各位再相逢。

最後蘇貞昌及所有閣員以熱烈掌聲謝謝及祝福陳其邁。

(工商 )