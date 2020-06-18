全台第一張結合燃油機車及電動機車商品的機車聯名卡，由PGO與華南銀行聯名發行，將於7月1日推出。卡片主打購買PGO全車系車種尊享24期分期零利率，還有繳Gogoro Network電池資費享最高8％現金回饋，不只是PGO電動車車主享有此優惠，只要是Powered by Gogoro Network（PBGN）智慧電動機車，包含PGO、Gogoro、YAMAHA、宏佳騰的車主使用該卡，皆可同享繳電池資費最高8％現金回饋優惠。

機車是台灣民眾最普遍使用的交通工具，全台灣的機車數量達1,300萬輛，等於是每2人就擁有1台機車。近來，環保意識抬頭及休閒風盛行，機車的環保品質及騎乘享受體驗都有大幅提升，而在政策與趨勢之推動下，電動機車也開始引發熱潮，快速攻佔市場。

PGO也與Gogoro Network攜手合作推出Powered by Gogoro Network（PBGN）電動機車PGO Ur1，打造時尚環保兼具之新一代機車。

為提供給車主更好的騎乘服務，PGO與華南銀行聯名發行PGO聯名卡，提供給車主及卡友電力十足的信用卡權益優惠，不但電動車車主享有優惠，燃油車車主亦可同享。

華南銀行個人金融事業群副總經理李宗賢指出，全新「PGO聯名卡」結合了「信用卡」與「悠遊卡」功能，一卡可享信用卡簽帳支付、交通電子票證及小額付款等功能，一卡多用，便利生活全方位。

「PGO聯名卡」為車主打造優惠權益，讓車主尊享騎乘新禮遇，包括購買PGO全車系車種享24期分期零利率、刷卡繳電池資費最高8％現金回饋、二輪保養刷卡享95折優惠、刷卡購買機車精品享9折優惠、一般消費最高5％現金回饋（包括國內外一般消費享0.3％現金回饋及指定通路線上一般消費享5％現金回饋）、還有一般消費單筆3,000元以上還可享3期分期零利率。

另外，只要是華南銀行新戶辦卡可享首刷禮，只要核卡後60天內約定聯名卡自動扣繳電池服務資費且不限金額成功扣款1筆或新增一般消費滿3,000元，即可享有首刷滿額好禮時尚背包或酷炫雨衣二選一。

李宗賢指出，全新華南銀行「PGO聯名卡」歡迎PGO車主及Powered by Gogoro Network（PBGN）智慧電動機車車主一起來申辦，尊享「PGO聯名卡」騎乘新禮遇，享受智能聯名之優惠權益，讓華南銀行「PGO聯名卡」成為騎乘生活中不可或缺的一張卡。

(工商 )