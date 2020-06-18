新冠病毒COVID-19嚴重影響美國海軍，因為疫情導致的停工，美國海軍4個造船廠損失了5萬個工作日，使得核動力航艦、潛艦的例行維修與改裝工程都有所延誤。

即時防衛新聞(Breaking Defense)報導，位在華府的保守主義智庫哈德森研究所（Hudson Institute）分析師布萊恩‧克拉克（Bryan Clark）說：「受到新冠肺炎疫情的影響，船廠處於嚴重人力不足的情況，由於需要遵守人與人距離，還有個人防護等規則，目前的人力只有過去的25％。再加上資深技師的年齡偏大，使他們更容易受到COVID-19的影響，在家隔離觀察的比例很高。」

自3月中旬以來，船廠就處在人力損失狀態，在疫情最差時，船廠經常全面停工消毒，雖然地方政府和州政府執行「在家工作」希望維持進度，然後調整輪班和工作時間，允許少量技師進入船廠工作，但是即便如此，軍艦停塢的時間仍然大幅拉長。

疫情拖慢了核動力航艦與潛艦的維修工作，也就削弱了美國在印洋地區的艦隊調派。美國海軍高層只能召集1,629名預備役人員加入船廠，以填補維修人力空缺。

早在疫情爆發前，美國海軍就面臨中國大陸海軍掘起的挑戰，相對的，美國海軍很難達成355艘軍艦規模的計畫，如今再遇到疫情，連現有的艦隊都難以維持。

新冠病毒危機，使美國海軍官員擔心，新一代的哥倫比亞級核動力潛艦(Columbia-class submarine)可能會延誤，這是海軍部門的頭等大事，因為哥倫比亞級是取代俄亥俄級的新一代戰略核潛艦，是美國「戰略核武鐵三角」(陸基彈道飛彈、空基戰略炸機、海基戰略核潛艦)的一環。

本月早些時候有消息稱，負責建造哥倫比亞級潛艦的一家承包商，因為新冠疫情導致工人缺勤，而他們負責的是飛彈發射管的建造與焊接工程。

目前哥倫比亞級還在設計中，預計在2021年開始建造，並於2030年開始交付 ，計劃建造12艘。

長期負責建造伯克級驅逐艦緬因州巴斯鋼鐵造船廠(Bath Iron Works)還遇到罷工危機，巴斯鋼鐵有意新雇數千名新員工，以取代工作30多年的老員工，引起工會的緊張。該船廠現在仍有好幾艘伯克級的建造合約，已經比原定計劃落後了6個月。

目前尚不清楚最終結果會是什麼，就目前而言，代表大約4,300老技師與公司仍堅持各自的立場。目前的合同原定於5月17日到期，但在新冠病毒造成工作中斷後，雙方同意合同延長至6月21日。

(中時電子報)