政府推出促進消費的「振興三倍券」來刺激買氣，方案出爐後引發部分爭議。最新民調顯示，高達86.4%的民眾表示會領取「振興三倍券」，13.6%的民眾則表示不會領取。

振興券將自7月15日起發放，民眾可透過實體與非實體兩種方式，花1000元拿3000元。網友認為，一堆因疫情收入減少、放無薪假的人，有閒錢1000塊亂花嗎？也有網友指出，振興券不是讓大家買民生物資，而是要額外消費，才能達到振興目的。

根據《寶島通訊》最新民調顯示，高達86.4%的民眾表示會領取「振興三倍券」。其中52.2%表示一定會領取、34.2%可能會領取，13.6%則表示不會領取。也有59.4%的民眾認為「振興三倍券」可以達到振興經濟的效果；34.0%則認為無法達到。

另外在總統信任度方面，有63.0%的民眾表示信任，僅28.7%民眾不信任。對蔡英文的施政表現，滿意度則高達64.4 %，僅29.0%的民眾不滿意。此外，20~29歲年輕人對蔡總統的滿意度更高達8成以上。

該民調是由《寶島通訊》委託展欣科技民調執行，在6月12至14日進行調查。成功訪問1073位成年人，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0 %。採家用電話與手機電話樣本各半進行，調查數據已針對受訪者性別、年齡及行政區別進行樣本代表性檢定後加權處理。

(中時電子報)